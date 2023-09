In Wangen könnte schon bald ein zusätzlicher Anbieter weitere Haushalte ans Glasfasernetz anschließen. Nach Angaben der Stadt erroiert die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser mit Hauptsitz im nordrhein–westfälischen Borken in Kürze das mögliche Kundenpotenzial.

Deshalb lädt der seit 2020 von der schwedischen Investmentgesellschaft EQT und dem kanadischen Pensionsfonds Omers getragenen Anbieter zu drei Terminen in der Stadthalle, in Deuchelried und in Primisweiler ein. Das Ganze nennt sich Nachfragebündelung und bezieht sich auf fast die komplette Kernstadt, Sigmanns, Epplings, Herfatz, Niederwangen inklusive Feld, Hatzenweiler und Primisweiler. Damit ergänze die Deutsche Glasfaser das Gebiet, das derzeit von der OEW Breitband GmbH im Rahmen der Landesförderung „Graue Flecken“ geplant wird, wie der städtische Mobilitätsbeauftragte Frank Anders erläutert, der in der Verwaltung auch für das Thema Breitbandversorgung zuständig ist.

Stadt unterstützt das Unternehmen

Die Stadt unterstütze die Bemühungen des Unternehmens, weil sich dessen Angebot hauptsächlich auf nicht–förderfähige Hausanschlüsse bezieht, an die somit kurzfristig keine neuen Glasfaseranschlüsse durch andere Unternehmen oder die Stadt Wangen verlegt würden. Auch passe das Angebot gut, weil es laut Anders jenes Gebiet ergänze, das derzeit von der OEW Breitband GmbH im Rahmen der Landesförderung „Graue Flecken“ geplant wird, so Anders laut Mitteilung weiter.

Die Deutsche Glasfaser bietet demnach Anwohnerinnen und Anwohnern im Ausbaugebiet an, im Rahmen der Nachfragebündelung einen Vertrag mit dem Unternehmen abzuschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder in die Wohnung zu erhalten. Das trägt aber nur, wenn mindestens 33 Prozent der anschließbaren Haushalte in Wangen mitziehen, heißt es in dem Schreiben weiter. Das Angebot endet zum Stichtag am 9. Dezember.

Zweckverband suchte Anbieter

Zustande gekommen ist das Interesse der Deutschen Glasfaser, weil sich der Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravenburg auf die Suche nach Anbietern begeben hatte. Im Rahmen eines so genannten Markterkundungsverfahrens konnten sich laut Stadt Unternehmen melden, die Interesse am Breitbandausbau in der hiesigen Region haben. Dabei habe sich die Deutsche Glasfaser für Wangen gemeldet.

Diese ist derzeit vor allem im westdeutschen Raum, in Rheinland–Pfalz und dem Saarland aktiv, aber auch in diversen anderen Bundesländern sowie in Teilen Baden–Württembergs, wie ihrer Internetpräsenz zu entnehmen ist. Dabei konzentriere man sich auf den ländlichen, beziehungsweise „suburbanen“ Raum. Erklärtes Ziel ist es demnach, bis zum Jahr 2025 vier Millionen Haushalte in Deutschland ans eigene Glasfasernetz nach FTTH–Standard (direkte Verbindung ins Haus) anzuschließen. Aktuell seien es 1,8 Millionen. Für die Expansion — insgesamt will man nach eigenen Angaben auf Sicht sechs Millionen Hauhalte versorgen — stehe ein Investitionsvolumen von sieben Milliarden Euro zur Verfügung.

Die Informationstermine

Um das Angebot erläutern zu können, bietet die Deutsche Glasfaser laut Stadt zu folgenden Terminen Infoabende an: 11. September, 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Deuchelried; 12. September, 19 Uhr in der Stadthalle Wangen; 13. September 2023, 19 Uhr in der Turn– und Festhalle Primisweiler.

Zusätzlich werden eigens Servicepunkte eingerichtet. Sie befinden sich in den Ortsverwaltungen Schomburg und Niederwangen und sind ab dem 14. September immer donnerstags von 14 bis 18 Uhr besetzt.

Mitarbeiter von Deutsche Glasfaser besuchen Bürgerinnen und Bürger auf Wunsch auch zur Beratung Hause. Beratungstermine können auch unter 02861 / 8133 410 vereinbart werden. Weitere Informationen – auch zu buchbaren Produkten – unter: www.deutsche-glasfaser.de/wangen-im-allgaeu