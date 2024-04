Neue Wohnprojekte stellen sich vor

Immer mehr Menschen suchen nach neuen Wohnformen, entwickeln Gemeinschaftsprojekte als Gegenentwurf zu steigenden Mieten, wachsendem Flächenverbrauch und zunehmender Vereinzelung. Bei einer Wohnprojekte-Börse am Freitag, 5. April, stellen sich von 15 bis 18 Uhr im Portugiesischen Kulturverein, Morfstraße 18 in Wangen, verschiedene Wohnprojekte vor, darunter die Ravensburger Initiativen ViviKune und Öko.See.Dorf.

Insgesamt sechs Initiativen sind auf der Wohnprojekte-Börse vertreten. Auf Einladung der Wohngenossenschaft „wohnenPlus“ in Wangen wollen sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben und anderen in der Projektentwicklung helfen. Zugesagt haben Projekte aus Markdorf, Lindau, Gestratz und Ravensburg sowie das Mietshäusersyndikat, ein Verbund von 190 Hausprojekten und 23 Projektinitiativen. Eingeladen sind alle Interessierten, die sich über unterschiedliche Formen des gemeinschaftlichen Zusammenlebens informieren wollen, ebenso wie Personen und Gruppen, die bereits in Gemeinschaftsprojekten leben und in den Austausch treten wollen.