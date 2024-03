Neue Ü30-Partyreihe im Weinstadl Rimmele

Eine neue Partyreihe für Menschen ab 30 Jahren gibt es erstmals am Freitag, 8. März, ab 21 Uhr im Weinstadl Rimmele in Wangen. Laut Veranstalter gibt es monatlich wechselnde Club-DJs und Mixed Music in einer gemutlichen Location. Bei der Premiere am 8. März wird DJ Su einen Mix aus Club Beats, 90er und Classics für das Publikum auflegen.

Wer Discofox oder ältere Lamellen erwartet, wird leider enttäuscht werden, so der Veranstalter. Es wird ein gemischtes Publikum erwartet, welches zu aktuellen Hits feiern möchte. Alle Tische im Restaurant, um vor der Party zu essen, sind laut Veranstalter bereits ausgebucht. Karten für die Party gibt es ab 21 Uhr für zehn Euro an der Abendkasse.