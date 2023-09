Neue Milchpilze als Hingucker für die Landesgartenschau in Wangen

Der Milchpilz ist eines der Wangener Wahrzeichen und wird in doppelter Ausführung auch auf dem Gelände der Landesgartenschau 2024 vertreten sein. Dafür sorgt die Firma Waldner und stellt zwei weitere Exemplare des Verkaufsstands in rot–weißer Fliegenpilzoptik her. Das Projekt ist eine Art Reminiszenz an die Unternehmensgeschichte und soll künftig zum Hingucker werden — bei der Großveranstaltung selbst, aber auch darüber hinaus.

Für die „Absatzförderung der Milch und Milcherzeugnisse“

„Im Mai des Jahres 1952 beantragten die Eheleute Nigel bei der Stadt, einen sogenannten Milchpilz gegenüber des Lichtspielhauses an der Lindauer Straße aufstellen zu dürfen. ,Mit Rücksicht auf das Straßenbild’ konnte der Gemeinderat diesem Vorhaben nicht zustimmen, sondern genehmigte den Standort auf dem Festplatz gegenüber der Kleinkinderschule.“ Mit diesen ersten Worten erinnert die Wangener Stadtchronik an das städtische Wahrzeichen.

Und erläutert dazu auch die Hintergründe: „Die Wangener Firma Waldner hatte den Milchpilz als „Milchverbrauchswerber“ entwickelt und bot ihn mit einer Geräte–Grundausstattung für 6623 DM an. Die Neuerschließung und Absatzförderung der Milch und Milcherzeugnisse war für die Milchwirtschaft von großem Interesse (...). In diesem Zusammenhang war die Aufstellung der Waldner–Milchpilze mit ihrer praktischen und hygienischen Inneneinrichtung ein besonders glücklicher Lösungsvorschlag. Die Pilze konnten in Parkanlagen, Strandbädern, bei Sportplätzen und an Autobahnen aufgestellt werden. (...) Anfänglich wurden in dem Milchkiosk hauptsächlich nur Milch, gemischte Milchgetränke, Speiseeis und antialkoholische Getränke angeboten. Im Laufe der Zeit waren die Milchprodukte nicht mehr gefragt, aus dem Milchpilz wurde ein Schnellimbiss.“

Neuer Milchpilz hat die Nummer 50

Der Waldner–Milchpilz war von Beginn an auch ein Sympathieträger für die Stadt. Noch einige wenige alte Exemplare gibt es, viele stehen inzwischen unter Denkmalschutz. Und so knüpft das größte Wangener Unternehmen mit dem Projekt für die Landesgartenschau auch an seine Geschichte an, wie es in einer städtischen Mitteilung weiter heißt. Der letzte Milchpilz mit der Buchungsnummer 49 wurde demnach 1958 nach Mannheim verkauft, die Nummer 50 steht derzeit in der Waldner–Produktionshalle. Dort erläuterten Markus Bieg (technischer Gesamtleiter bei Waldner Laboreinrichtungen) und Herbert Scherer (Leiter Entwicklung/Konstruktion) unlängst Wangens OB Michael Lang und LGS–Geschäftsführer Karl–Eugen Ebertshäuser, wie der neue Milchpilz gebaut wurde. Entstanden ist ein Schwergewicht von zwei Tonnen, mit einer Höhe von 4,20 Meter und einem Durchmesser von 4,80 Metern, heißt es weiter. Ein weiteres Exemplar soll folgen.

Michael Lang dankte dem Unternehmen laut Mitteilung für sein Engagement. Die Milchpilze sollen ihm zufolge am Gehrenberg–Sportpark und auf der Argenwiese beim Spielplatz stehen, als Kiosk genutzt und zu einem Hingucker auf dem LGS–Gelände werden.

„Nach der Landesgartenschau sollen sie auch Vereinen dienen“ OB Michael Lang

Ursprüngliche Standortpläne sahen anders aus

Ursprünglich war vorgesehen, dass die insgesamt dann drei Milchpilze am Aumühleweg stehen, wo sie eine Art „Milchpilz–Allee“ hätten bilden sollen. Von diesen Plänen scheint die Stadt aber schon vor einiger Zeit abgekommen zu sein. So sagte OB Lang bei einem Bürgerspaziergang im vergangenen Frühjahr, dass die Verwaltung im Gespräch mit der Firma Waldner sei, die zwei weitere Milchpilze bauen soll: „Sie kommen ins Gelände oder in den Eingangsbereich. Das ist noch im Fluss.“

Nun scheint die Sache für die beiden neuen Exemplare mit den Standorten am Gehrenberg und auf der Argenwiese entschieden zu sein. Anders beim Milchpilz am Parkplatz P1 (Festplatz), in dem seit vielen Jahren ein Asia–Imbiss beheimatet ist. Er soll laut Landesgartenschau GmbH noch in diesem Herbst wenige Meter weiter an den Aumühleweg versetzt werden — wie vorgesehen. Der Schnellimbiss wird demnach drinbleiben.