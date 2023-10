Neue Erkenntnisse zum Gasunfall in Wangen

Zum Gasunfall auf dem Betriebsgelände des Entsorgungsunternehmens Föll gibt es neue Erkenntnisse. Polizei und Landratsamt berichten unisono, dass die gefüllte und heruntergefallene Flasche dort nicht hätte gelagert werden sollen. Die Polizei geht von einer „Fehlanlieferung“ aus. Nach Einschätzung der Kreisverwaltung war wegen unzureichender Kennzeichnung für die dort Beschäftigten nur schwer erkennbar, dass die Flasche Gas enthielt.

Klar ist demnach inzwischen: Föll nimmt keine geschlossenen Druckbehälter an ‐ außer, wenn das Druckventil demontiert ist und mit bloßem Auge erkennbar ist, dass sie leer sind, so die Polizei. Laut Landratsamt werden diese dann in einer separaten Gitterbox gesammelt.

Wer hat die Flasche angeliefert?

Es kommt aber dennoch immer wieder zu Fehlanlieferungen, bei denen die Druckbehälter mit anderem Schrott angeliefert und nicht bemerkt werden, berichtet die Polizei.

Wenige von ihnen seien auf dem Gelände an der Zeppelinstraße gelagert worden ‐ und zwar aus Sicherheitsgründen separat. Wer sie angeliefert hat, lasse sich im Nachgang kaum mehr ermitteln. Dennoch werde die Polizei es versuchen.

Die am 2. Oktober bei Arbeiten heruntergefallene Flasche, aus der im Anschluss giftiges Schwefeldioxid austrat, befand sich indes „in einem größeren Gebinde an Metallschrott“, so das Landratsamt und beruft sich dabei auf Angaben von Föll. Der Grund: Da sie kaum entsprechend gekennzeichnet war, war sie offenbar übersehen worden.

Föll will besser kontrollieren

Das Unternehmen wolle künftig „noch engmaschiger kontrollieren, damit ein solcher Fall nicht nochmals auftritt“. Die Polizei ermittelt derweil, gegen welche Unfallverhütungsvorschriften verstoßen worden sein könnte. Außerdem prüft sie anhand der Messwerte, ob es möglicherweise Ansätze für eine Straftat gibt.

Zur Erinnerung: Der Austritt des giftigen Gases hatte vor knapp zwei Wochen zu einem Großeinsatz geführt, bei dem die benachbarten Flüchtlingsunterkünfte evakuiert und die Zeppelinstraße gesperrt werden musste. Die Polizei stellt ferner, klar, dass bei dem Unfall niemand verletzt worden sei, auch im Nachgang habe sich niemand verletzt gemeldet. Nach Informationen vor Ort am Tag des Unfalls waren fünf Menschen mit Atemwegsreizungen vorsorglich im Krankenhaus untersucht worden. Sie mussten aber nicht stationär behandelt werden.