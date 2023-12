Neu und „nachhaltig“: Lidl-Markt in Wangen ist eröffnet

Seit wenigen Tagen hat der neue Lidl-Markt in Wangen seine Türen geöffnet. Es ist die zweite Filiale in Deutschland in zukunftsweisender Holzbauweise, wie der Discounter vermeldet. Gebäude, Haustechnik und Einrichtung würden dabei hohe Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Ende April begann der Abriss des früheren Lidl-Markts an der Spinnereistraße 5, am 14. Dezember und nach nur sechs Monaten Bauzeit wurde nun die Eröffnung gefeiert, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Die Kunden erwarte auf rund 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche „ein neuer Filialauftritt mit breiten Gängen und eine Warenpräsentation mit 4300 Einzelartikeln“. Maßstäbe will der Discounter aber auch mit der „nachhaltigen Bauweise und modernen Haustechnik“ setzen.

Umweltfreundliche Bauweise, besondere Energieeffizienz

Bei dem Wangener Gebäude handle es sich um einen Filialtyp, der sich durch seine umweltfreundliche Bauweise sowie besondere Energieeffizienz auszeichne, so Lidl weiter. Dazu habe man eine „lösbare und rückbaubare Holzkonstruktion ohne Verbundstoffe, eine Brett-Schicht-Holzfassade mit recycelten Gläsern für die großen Schaufenster und eine effiziente Haustechnik mit Wärmerückgewinnung“ verwendet.

Auf dem Pultdach der Filiale produziert eine Photovoltaikanlage Strom, die einen Großteil des Energiebedarfs der Filiale decke. Die so gewonnene Energie stehe auch für die Schnellladesäule, die auf dem Filialparkplatz mit 127 Stellplätzen installiert ist, zur Verfügung. Der Parkplatz selbst bestehe aus Betonpflastersteinen mit einem Recyclinganteil von 50 Prozent und trage im begrünten Außenbereich durch heimische Wildstauden und Wildbienenhochbeete zu einer Steigerung der Biodiversität bei.

Neuer Fristo entsteht derzeit

Während der Bauzeit hatte es zunächst Überlegungen für eine Übergangsfiliale im Gewerbegebiet Haid gegeben, die Pläne wurden aber seinerzeit verworfen. Im Gegensatz zum Lidl war der benachbarte Fristo-Getränkemarkt auch in den vergangenen Monaten geöffnet. Er soll erst abgerissen werden, wenn der neue, dahinter liegende Fristo auf dem früheren Areal der Firma Wolfrum in Betrieb geht.