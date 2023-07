Wangen

Netz debattiert über Absage des Wangener Altstadtfests

Wangen / Lesedauer: 1 min

2022 wurde in der Altstadt Wangens gefeiert. In diesem Jahr gab es eine Absage – nicht zum ersten Mal. (Foto: Susi Weber )

Dem Aus am Morgen folgte am Nachmittag die Diskussion in einer lokalen Facebookgruppe. Es gab Kritik, vor allem aber Verständnis für die Entscheidung.

Veröffentlicht: 21.07.2023, 16:13 Von: Jan Peter Steppat