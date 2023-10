Nervenstarke MTG Wangen gewinnt knapp

Vor rund 300 Zuschauern in der Argenhalle haben die Handballerinnen der MTG Wangen ein spannendes Heimspiel in der Württembergliga knapp für sich entschieden. Gegen den TSV Köngen setzten sich die Allgäuerinnen dank eines Treffers von Johanna Becker anderthalb Minuten vor Schluss mit 24:23 (9:11) durch. Für die MTG war es im sechsten Saisonspiel der dritte Sieg, Köngen verlor das fünfte von bisher sechs Spielen.

Wangen bleibt fast neun Minuten ohne Treffer

Hochmotiviert gingen die Wangenerinnen laut Mitteilung ins Spiel. Das Ziel war klar: Gegen den eigentlich starken TSV, der aber noch nicht in der Württembergliga angekommen ist, sollten die zwei Punkte zu Hause in der Argenhalle bleiben. Das Team um die MTG-Trainer Christoph Hörmann/Zsolt Balogh fand auch gut in die Partie. Mit schnellen Toren ging Wangen in der vierten Minute mit 3:1 in Führung. Doch der TSV fand nach und nach ebenfalls ins Spiel und glich in der neunten Minute zum 4:4 aus.

Bis zur 20. Minute war das Spiel sehr ausgeglichen, bis der TSV den ersten Führungstreffer zum 8:7 (23.) erzielte. Abstimmungsfehler in der Abwehr und ein kaum torgefährliches Angriffsspiel seitens der Heimmannschaft verhalfen dem TSV zu einer 11:9-Führung zur Halbzeit. Zwischenzeitlich war die MTG fast neun Minuten lang ohne eigenen Treffer geblieben.

Der Trainer lobt die Unterstützung von den Rängen

Wangen fand jedoch sehr gut in die zweite Hälfte hinein und glich schnell zum 11:11 aus. Keine der beiden Mannschaften konnte sich anschließend auf mehr als drei Tore absetzen. In der Abwehr kämpften die Wangenerinnen um jeden Ball. Allerdings fanden sie im Angriff immer wieder nicht die richtige Lösung und scheiterten zu oft an der gegnerischen Torhüterin. Doch die MTG bewies Kampfgeist. Rückraumspielerin Marina Gabriel machte mit zwei Treffern in der 58. und 59. Minute aus einem 21:22-Rückstand eine 23:22-Führung.

Das Publikum in der Argenhalle unterstützte die MTG lautstark ‐ die Gäste ließen sich davon jedoch erst mal nicht beeindrucken. Nora Allmendinger glich neun Sekunden nach Gabriels Treffer zum 23:23 aus. Das war es aber immer noch nicht. Die MTG gab Vollgas und erzielte wiederum nur neun Sekunden später den entscheidenden Treffer zum 24:23 durch Johanna Becker. Auch die Auszeit von Köngen änderte nichts mehr ‐ die Wangenerinnen hielten den knappen Vorsprung und gingen als Siegerinnen vom Feld. „Wir machen lange wirklich kein gutes Spiel. Speziell im Angriff treffen wir oft die falsche Entscheidung“, fasste Hörmann die Partie zusammen. „Die wahnsinnige Stimmung der fast vollen Tribüne trägt uns aber dann zu einem, wenn auch etwas glücklichen, wichtigen Sieg.“

MTG: Schweizer, Fricker; Schwanninger (11/2), Karpf (1), Walser, Becker (2), Gabriel (6), Zeiske (1), N. Schirnik, Rasch, L. Schirnik (1), Aumann (1), Schmid (1).