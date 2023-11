Soll die MTG Wangen weiter für Männer-Turn-Gemeinde stehen? Diese Frage hat der Verein für sich klar mit Ja entschieden. Bei einer nicht repräsentativen Online-Umfrage auf Schwäbische.de bejahten ebenfalls die meisten der 34 Teilnehmer die Frage. Es gibt aber auch andere Meinungen.

29 Abstimmende wählten die Antwortmöglichkeit „Ja. Der Name ist auch Teil der Vereinstradition“. Zwei waren unentschieden und drei stimmten für die Aussage „Nein. Männer-Turn-Gemeinde ist für den Verein nicht mehr zeitgemäß“ gewählt.

Andere Namensvorschläge gibt es auch

Auch nach Meinungsbeiträgen hatte die „Schwäbische Zeitung“ gefragt. Leserin Elisabet Dieing etwa befand: „Die MTG ist in der Abkürzung ein bekannter Name in Wangen, könnte aber, wenn es ausgeschrieben sein sollte, auch Menschen-Turn-Gemeinde lauten“, findet sie.

Und auch Sara Arntzen hat einen anderen Vorschlag für den Namenszusatz des Vereins. „Ich finde, der Name ist definitiv nicht mehr zeitgemäß. Ich sehe es unter anderem auch, wenn ich auf die Abkürzung angesprochen werde und diese erläutere. Viele sind dann sehr perplex und verstehen nicht, warum ein Verein heutzutage so heißen kann beziehungsweise immer noch so heißt“, schreibt Arntzen. Sie fände den Namen „Männer und Frauen Turngemeinde“ passend und pragmatisch. „Dadurch müsste ausschließlich der Zusatz geändert werden.“

Kein Anlass für Namensänderung gesehen

Eine andere Meinung hat Alois Müller als Opa „aus einer Familie mit inzwischen drei Generationen MTG-Mitgliedern“. Er findet die Diskussion überflüssig. „Seit Jahrzehnten leben wir in Wangen mit dem tollen Verein, der MTG. Meine Frau, meine Tochter, meine Enkelin, waren und sind aktive Mitglieder:innen.“

Müller sieht keinen Anlass, über eine Namensänderung nachzudenken. Zudem sei das wenn, dann eine interne Sache des Vereins. Sein Vorschlag: „Wenn gerade eine Dame ‚das Gesicht‘ des Vereins ist und mit der Männerturngemeinde ein Problem hat, dann empfehle ich im Kopf an die Menschenturngemeinde zu denken, denn so wird es in der MTG seit Jahrzehnten gelebt.“

Eine Namensänderung lehnt auch Leser Reinhold Lutz ab. Er teilt mit: „Den Namen wie er ist beibehalten!“