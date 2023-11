Närrischer Schlagabtausch bei Wangener Martinisitzung

„I’m back“ ‐ Ich bin zurück. Mit diesen Worten fasste Altzunftmeister Bernd Rothacker seine Rückkehr auf die närrische Bühne als 22. und neuer Narrenvater der Narrenzunft Kuhschelle weiß-rot bei der Martinisitzung zusammen. Martini ist wohlgemerkt nicht der Beginn der Fasnet, sondern einfach ein kleiner, traditioneller Vorgeschmack auf das, was ab Dreikönig kommt. Im Mittelpunkt der diesjährigen Sitzung: die verkehrliche Situation der Stadt Wangen im Jahr vor der Landesgartenschau, über die es doch das eine oder andere zu lästern gab.

Ein Zwerg namens Michel mit goldener Schaufel samt Aufschrift Landesgartenschau 2024, das war das Geschenk der Narrenzunft an Oberbürgermeister Michael Lang. Damit „ehrte“ die Zunft das Stadtoberhaupt für seine „überdimensionalen, phänomenalen Erdbewegungen, Kreisverkehre, Hallenbauten und wunderschönen Bepflanzungen anlässlich der Landesgartenschau 2024“ mit der „Goldenen Gartenschaufel“. Voraus gingen Zunftmeister Wolfgang Tenglers Worte, dass vor der Landesgartenschau erst einmal die Fasnet komme, in der es (Anm. der Red.: aufgrund der Belegung der Stadthalle) keinen Bürgerball gebe.

Eine kopierbare Wegbeschreibung

Auch Oberbürgermeister Michael Lang hatte sich bestens für Martini präpariert. Erst einmal erläuterte er, dass er „extra früh“ zur in diesem Jahr samstäglichen Sitzung aufgebrochen sei ‐ und verwundert war über das schon zu diesem Zeitpunkt volle Narrenstüble: „Es ist mir erst jetzt klar, warum. Man weiß ja nie, wie lange man braucht, um in die Stadt reinzukommen.“ Da auch die Wege in die Stadt „relativ schwer zu finden“ seien, hatte er extra eine kopierbare Wegbeschreibung unter dem Titel „Wangener Fasnet ‐ schwer zu finden“ mitgebracht: „Sie können den Narren aber sagen: Die Herfatzer Brücke ist dann wieder offen. Nur hoffentlich findet man dann die Herfatzer Brücke noch.“

22. und neuer Narrenvater ist Altzunftmeister Bernd Rothacker (rechts). Die Wahl seines Stellvertreters fiel auf Jörg Rusch. (Foto: Susi Weber )

Mit dabei hatte Lang in seinem Geschenkpaket für die Narren auch allerhand „Hilfsmittel“ wie Magnesium für die „Bewältigung des weiten Umzugweges“, Blasenpflaster oder einen Körper- und Seelen-Tee. Nachdem nun alle Probleme komprimiert in einem Jahr angegangen worden seien, praktisch alles erledigt sei, wünschte sich Lang von den Narren, sich doch vertrauensvoll mit Ideen und Wünschen an die Stadträte zu wenden, was denn noch getan werden könne. Zunftmeister Tengler ließ sich nicht zweimal bitten: „Ein Riesenwunsch wäre eine Veranstaltungshalle, in der es sich feiern lässt, wie wir es in Wangen gewohnt sind.“ Statt des Bürgerballs, für den bereits geprobt wurde, wird es 2024 laut Tengler wieder eine Fasnet auf dem Marktplatz geben.

„Närrische Wetterfahne“

Mit der „närrischen“ Wetterfahne auf dem Kornhaus aus dem Jahre 1982 überreichte Alt-Oberbürgermeister Jörg Leist den Narren ein ganz besonderes Geschenk. Leist erzählte nicht nur von seinen Fasnetserinnerungen als Kind in Rottweil, sondern erinnerte auch an den ehemaligen Bauhofleiter und Wetterfahnen-Erschaffer Franz Gundermann, einem der ersten Bonifare-Ordensträger der Wangener Zunft: „Er hat auch zwei Schuhe aus Kupfer mit hohen Absätzen kreiert, mit denen mich die „Wilden Weiber“ seinerzeit zur Fasnet kurz nach Beginn der Pflasterung durch die Stadt getrieben haben.“ Mit einer Schellebuamaske nach Hause fahren durfte Costa Pegios von den Narrenfreunden aus Wellendingen, der für die Narrenzunft Wangen den in dieser Fasnetssaison erstmals zum Einsatz gebrachten, historischen Gefängniswagen erbaute.

Dass die Wahl zum neuen Narrenvater nicht umsonst auf Bernd Rothacker gefallen ist, bewies der 56-jährige Altzunftmeister unmittelbar nach der Zepterübergabe wortgewaltig. Seit mehr als 40 Jahren ist Rothacker, der als Narrenvater auf den Namen „Bernd, der bärtige Barde“ hört, „närrisch mit dabei“. Fürs Erste bemängelte er die „Bildergalerie“ im Wangener Rathaus, in der „ganz viele Mannen, die wichtig waren für Wangen“ verewigt sind: „Seit 68 Jahren gibt’s aber die Zunft, die jedes Johr oi Woche regiert ‐ und von denen isch koiner in dieser Galerie dabei, des ka‘ doch wirklich it sei!“.

Collage für das OB-Vorzimmer

Rothacker überreichte eine Collage seiner 21 Narrenvater-Vorgänger mit der Anweisung an OB Lang, diese in sein Vorzimmer zu hängen: „Damit in Zukunft alle wissen: Des waret die 21 Leit, bei dene immer alles g‘klappt hot, des Glas nie halb leer, sondern immer halb voll g’wese isch, it alles mittelmäßig, sondern Weltklasse war.“ Gleichzeitig machte Rothacker eine Rechnung auf, da in den gesamten 68 Jahren „koi Regierungsgeld“ geflossen sei.

Eine Pauschale von 1000 Euro im Jahr plus Zinsen und abzüglich Skonto bei zügiger Bezahlung habe er einkalkuliert ‐ und eine Summe in Höhe von 66.640 Euro ermittelt, die gerne auch verrechnet werden können: „Mit allem, was ihr von uns wennt und mir als Zunft it hännt.“ Abschließend empfahl Rothacker dem Stadtoberhaupt: „Stell dich gut mit deinen Mitarbeitern, den Narren!“

Auch 2023 wurde im Narrenstüble bei der Martinisitzung, die Uli Müller musikalisch umrahmte, wieder gesungen, geschunkelt und gelacht. S‘ got dagege: Nur noch 55 Tage trennen die Narren vom Beginn ‐ der in dieser Saison recht kurzen und geballten ‐ Fasnet.

Ehrungen und Verabschiedungen

Anlässlich der Martinisitzung wurden Ehrungen und Verabschiedungen vorgenommen und Ämter besetzt. Alexandra Kaufmann wurde in den Großrat verabschiedet. Maximilian Steigenberger ist neuer Festwirt und somit auch Kraft Amtes im Zunftrat. Ramona Bader und Larissa Schneider betreuen ab sofort das Social-Media-Team, Volker Graf und Patricia Hack die Organisation der Bälle ‐ und damit auch der Fasnet auf dem Marktplatz. Verabschiedet wurden Sascha Reichl als Narrenvater und mit ihm seine Stellvertreter Peter Engstler und Andreas Joos.