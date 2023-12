Für den Ausbau westlich des Autobahnkreuzes Memmingen und den Rückbau der Verkehrsführung gibt es nächtliche Vollsperrung von Lindau nach München, Ulm und Füssen ebenso wie von Ulm nach Lindau. dies teilt die Autobahn GmbH mit.

Da die Hauptarbeiten westlich des Autobahnkreuzes Memmingen fertig gestellt sind, kann die bauzeitliche Verkehrsführung vom 7. Dezember an bis Sonntag, 17.Dezember zurückgebaut werden. Die Arbeiten finden größtenteils nachts statt, jedoch ist teilweise auch tagsüber mit Behinderungen zu rechnen.

Die Fahrtrichtung von Lindau nach München, Ulm und Füssen wird in zwei Nächten gesperrt, der Verkehr wird über die Anschlussstelle Aitrach umgeleitet. Hierfür sind folgende Zeiträume vorgesehen: In der nacht vom 11. auf 12. Dezember von 20 bis 5.30 Uhr und in der Nacht vom 12. auf 13. Dezember von 21 bis 5.30 Uhr.

Die Fahrbeziehung von Ulm nach Lindau wird in drei Nächten gesperrt, der Verkehr wird über die Anschlussstelle Berkheim umgeleitet. Hierfür sind folgende Zeiträume vorgesehen: In der Nacht vom 12. zum 13. Dezember von 22 bis 5.30 Uhr und in der Nacht vom 16. zum 17. Dezember von 22 bis 5.30 Uhr. Zudem in der Nacht vom 17. auf 18. Dezember von 22 bis 5.30 Uhr. Witterungsbedingt können Verschiebungen eintreten, so die Autobahn GmbH.