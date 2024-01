Nachbarschaftshilfe Wangen zieht Bilanz

Mehr Einsatzhäuser als 2022, mehr Einsatzstunden als im Vorjahr, aber etwas weniger Kilometer, die die Ehrenamtlichen der Nachbarschaftshilfe Wangen zurücklegen mussten. Wie die Stadt Wangen mitteilt, ist das ist die Bilanz, die Einsatzleiterin Karin Kristen zum Jahresende 2023 gezogen hat.

Die Stadt Wangen macht es in einer Mitteilung konkret: Rund 6800 Einsatzstunden haben die Helferinnen und Helfer in den 139 Einsatzhäusern geleistet. Rund 25 000 Kilometer sind sie dabei im Einzugsgebiet in Wangen und in den Ortschaften 2023 unterwegs gewesen. 65 Helferinnen und Helfer, zwölf davon Männer, waren aktiv. Sie sind zwischen 19 und 83 Jahre alt und besuchten Menschen im Alter von zwölf bis 98 Jahren.

„Für ihren Dienst am Mitmenschen erhalten die Helfenden eine kleine Aufwandsentschädigung“, sagt Karin Kristen. „Auch 2024 freuen wir uns über Damen und Herren, die sich bei uns bürgerschaftlich engagieren möchten“, sagt sie. Ihr Ziel sei es, möglichst vielen Hilfesuchenden die ersehnte Unterstützung zukommen zu lassen. Deshalb betont sie: „Je mehr Damen und Herren es sich vorstellen können mitzuwirken, desto mehr Menschen können wir in Wangen und den Ortschaften unterstützen und deren Angehörige entlasten.“

Da der Verein gemeinnützig organisiert ist, sei er auch weiterhin auf finanzielle Unterstützung durch Spenden angewiesen. Bei einer Feierstunde im Rathaus dankte Oberbürgermeister Michael Lang der Einsatzleiterin für ihr großes Engagement. „Wenn jemand weiß, wie Nachbarschaftshilfe funktioniert, dann ist es Frau Kristen“, sagte er. Es sei eine Stärke des Gemeinwesens in Wangen, dass soziale Dinge funktionieren. Doch gleichzeitig seien diese Themen auch immer gefährdet, weil sie davon abhängen, ob sich Menschen für einen solchen Dienst finden.

Dem Dank an die Helferinnen und Helfer schlossen sich die Vertreterin der evangelischen Kirchengemeinde, Pfarrerin Dr. Elisabeth Joos, und von katholischer Seite Diakon Berndt Rosenthal an.

Die Nachbarschaftshilfe sucht unterdessen nach weiteren Helfern. Wer sich bei der Nachbarschaftshilfe engagieren möchte, oder Unterstützung benötigt, kann sich unter der Telefonnummer 07522/930 96 46 oder per Mail an [email protected] an die Einsatzleitung Karin Kristen wenden.