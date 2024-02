Nach zwei Monaten: Wangens neuester Kreisel bewährt sich

Kurz vor Weihnachten wurden in Wangen nicht nur die neue Herfatzer Brücke und die B32 nach rund zehnmonatiger Sperrung (wieder) für den Verkehr freigegeben, sondern auch die zu einem Kreisverkehr umgebaute, ehemalige Waltersbühl-Kreuzung. Seither fließt der Verkehr offenkundig besser als all’ die Jahre zuvor, in denen Ampelschaltungen Verkehrsteilnehmer aller Art immer wieder ausbremsten. Vor allem Autos stauten sich zu Stoßzeiten oft und lange. Doch was steckt hinter diesem ersten Eindruck? Was ist jetzt noch zu tun, um den Neubau zu vollenden? Und was tut sich in Wangen in Kürze sonst noch straßenbaulich? Ein Überblick.

Wie kommen Autofahrer mit dem neuen Kreisverkehr an der bisherigen Kreuzung von Ravensburger-/Siemensstraße und der Straße Am Waltersbühl zurecht?

Zunächst die beste Nachricht: Von Unfällen dort ist bislang nichts bekannt. In den täglichen Presseberichten der Polizei war seit Ende Dezember davon noch kein Wort zu lesen und auch die Stadt hat nichts von Blechschäden oder gar Schlimmerem gehört, berichtet Martin Jörg aus der Tiefbauverwaltung, der städtischerseits das Projekt unter seiner Regie hat. „Wir sind rundum zufrieden“, sagt er - auch weil ihm bislang keine Klagen von Autofahrern über die verkehrliche Neuerung zu Ohren gekommen seien. Unterm Strich habe sich der Verkehrsfluss verbessert, die meisten Wartezeiten seien entfallen.

Wir sind rundum zufrieden“ Martin Jörg

Auch Lastwagenfahrer kommen wohl gut mit dem neuen Kreisel zurecht. Wegen der für Wangener Verhältnisse vergleichsweise großen Maße des Rondells haben sie Beobachtungen zufolge noch keine Probleme gehabt, die Mittelinsel zu umfahren. Schwertransporte haben nach Angaben Jörgs den Bereich aber noch nicht passiert.

Wie beurteilen Radfahrer die neue Verkehrssituation?

Folgt man den Rückmeldungen des städtischen Projektleiters: durchweg gut. Zwei Radler, die die Strecke täglich stadtauswärts nutzten, seien beispielsweise „voll des Lobes“ gewesen und empfänden die Wegführung über den Radweg, inklusive der Ausleitung direkt auf den Kreisverkehr und des später nötigen und von einer Querungshilfe unterstützten Fahrbahnwechsels auf die andere B32-Seite als „sehr angenehm zu fahren“. Der Lakmustest für Radler steht aber wohl erst noch bevor - wenn der Frühling kommt und schlichtweg mehr von ihnen unterwegs sein werden.

Wie kommt der Kreisel bei Fußgängern an?

Direkt nach der Eröffnung herrschte bei einigen offenkundig anfängliche Skepsis. Sie haben laut Martin Jörg Sicherheitsbedenken gehabt, insbesondere wegen der Schulkinder, welche die viel befahrene Straße queren. Der Grund für die Ängste und die „berechtigten Anliegen“ sind klar: Mehrere Fahrbahnmarkierungen fehlen noch, vor allem die Zebrastreifen an den neuen Querungshilfen in Form von Mittelinseln.

Wann kommen denn die Zebrastreifen?

Bald. Martin Jörg kündigt an, dass die beauftragte Firma ab Montag, 18. März, für zwei bis drei Tage zur weißen Farbe greifen wird. In diesem Zuge erhalten die Straßen ebenfalls noch weitere Markierungen, etwa an den Rändern.

Zur Erinnerung: Die für den Bau des Kreisverkehrs zuständige Stadt und das sich um die Fahrbahnsanierung der B32 ab der Autobahn kümmernde Regierungspräsidium hatten alles daran gesetzt, dass die Bundesstraße nach der langen Phase der Sperrung noch vor dem Jahreswechsel wieder freigegeben werden konnte, der Autoverkehr entlastet und die weiträumigen Umleitungen wieder aufgehoben wurden. Für die Erledigung mancher Arbeiten reichte die Zeit aber nicht - und die Zebrastreifen gehörten dazu. Aus Sicherheitsgründen gilt im Kreiselbereich deshalb bislang Tempo 30.

Was passiert verkehrlich, wenn die Markierungsarbeiten laufen?

Dann gibt es noch einmal für zwei bis drei Tage Einschränkungen: Die Straße Am Waltersbühl wird ab dem 18. März noch einmal gesperrt, erneut läuft die Umleitung über die Pfannerstraße. Gleiches gilt für die Siemensstraße, die dann für ein paar Tage abermals eine Sackgasse wird.

Die Behinderungen sollen so klein wie möglich gehalten werden" Martin Jörg

Ferner wird in dieser Zeit die Ravensburger Straße halbseitig dichtgemacht und der Verkehr über eine provisorische Ampelschaltung geregelt. Martin Jörg betont aber: Die Behinderungen sollen so klein wie möglich gehalten werden. Deshalb seien die eigentlichen Markierungsarbeiten für die Zeit zwischen 19 Uhr abends und 6 Uhr morgens geplant.

Wie wird der Kreisel optisch ansehnlich gestaltet?

Bislang kann man sie eigentlich nur erahnen, aber im Erdreich auf der Mittelinsel und jenem in den vier Querungshilfen stecken Blümchen. Sie sollen aufblühen, sobald die warme Jahreszeit beginnt. Man könnte auch sagen: Dann dürfte es bereits am neuen Waltersbühl-Kreisel einen kleinen Eindruck geben, was die Besucher hernach auf der Landesgartenschau erwartet.

Im Zuge der Bauarbeiten wurde der Blitzer an der B32 abgebaut. Wird es ihn wieder geben?

Ja. Potenzielle Temposünder sollten also weiterhin vorsichtig mit dem Tritt aufs Gaspedal sein - künftig allerdings nicht mehr allein, wenn sie stadteinwärts unterwegs sind. Denn der bisherige Blitzer wird durch moderne Technik in Form einer runden, dunklen Säule ersetzt - ganz so wie dies inzwischen in der Lindauer Straße, in Primisweiler sowie in Oflings der Fall ist. Und all diese Geräte nehmen den Verkehr in beide Fahrtrichtungen ins Visier. In der Ravensburger Straße wird dies übrigens künftig von der anderen Straßenseite aus geschehen, da der neue Starenkasten vor dem ehemaligen Dachser-Gelände seinen Platz finden wird.

Aber noch nicht jetzt, morgen oder übermorgen. Martin Jörg berichtet von der derzeit laufenden Ausschreibung, in der der beste Anbieter gefunden werden soll. Mit einem Aufbau des Blitzers rechnet er bis zur Jahresmitte.

Wie steht es um die Kosten für den Kreisel?

Sie liegen laut Projektleiter im Rahmen der veranschlagten 1,1 Millionen Euro und sind von der Stadt zu bezahlen. Hinzu kommen die Kosten für die Fahrbahnsanierung der B32 zwischen Autobahn und neuem Kreisverkehr, sie werden vom Bund beglichen - und könnten höher sein als gedacht.

Grund dafür sind unvermutete Teerfunde, als die alte Fahrbahndecke abgefräst wurde. Bei vorherigen Probebohrungen war man auf den Teer noch nicht gestoßen. Gleichwohl musste er aber entfernt werden. Untersuchungen hatten ergeben, dass er wegen der Schadstoffbelastung als Sondermüll der Deponieklasse eingeordnet werden musste und deshalb nur auf Spezialdeponien entsorgt werden konnte.

Welche Verkehrsprojekte stehen als nächstes an?

In der kommenden Woche startet der Rückbau der Baustellenstraße an der L320, die wegen des Baus der neuen Linksabbiegespur zum Landesgartenschau-Gelände nötig geworden war. Das Material wird - wie von der Stadt angekündigt - wieder verwendet und für einen neu anzulegenden, provisorischen Radweg zwischen Lottenmühle und dem südlichen Rand der Kernstadt genutzt. Er soll bei dem Weiler durch die kleine Obstbaumallee führen, sich langsam der Landesstraße annähern und beim Wendehammer am ehemaligen Marthaheim in das bestehende Verkehrsnetz münden.

Grund dafür ist die längst vollzogene und bis zum Ende der Gartenschau bestehende geltende Sperrung des beliebten Radwegs entlang der Argen. Dafür dient der neue „Radweg auf Zeit“ als Ersatz.

Wozu kommt es trotz guten Willens doch nicht?

Eigentlich wollte die Stadt direkt zum Jahresbeginn und bis zur Landesgartenschau die Schraffierungen in der Mitte des Kreisels an der Zeppelin-/Lindauer Straße durch Pflastersteine ersetzen - analog zum Kreisverkehr am Martinstorplatz. Die Stadt wollte Autofahrern damit die Lust nehmen, die Markierungen zu missachten und in der Lindauer Straße einfach geradeaus zu fahren. Ein Gefahrenpunkt, der schon zum einen oder anderen Unfall geführt hat.

Dass es dazu nicht kommt, liegt an der aktuellen Auslastung der Tiefbauunternehmen. Martin Jörg erklärt: Die Stadt habe im Rahmen einer kleinen Ausschreibung keinen Anbieter gefunden. Ob das Pflaster noch in diesem Jahr kommt oder erst im nächsten, ist offen. Klar aber ist: Gegen Ende oder nach der Landesgartenschau soll ein erneuter Anlauf für die Suche nach einem Anbieter unternommen werden.