Es ist der Tag, auf den Viele im Raum Wangen gewartet haben: Ab Mittwoch, 20. Dezember, kann der Verkehr auf der B32 wieder durchgängig rollen. Im Laufe dieses Tages wird die Straße für den Verkehr nach rund zehnmonatiger Sperrung wieder freigegeben, teilt die Stadt mit - und die will das Ereignis groß feiern.

Für 10 Uhr ist an der erneuerten Brücke in Herfatz der Start eines offiziellen Festakts vorgesehen, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. Die Feier läutet auch die Öffnung des neuen Kreisverkehrs an der bisherigen Waltersbühl-Kreuzung in der Kernstadt ein.

Gäste aus Stuttgart und Tübingen kommen

Nach den Ansprachen von Ministerialdirektor Berthold Frieß aus dem Landesverkehrsministerium, Regierungspräsident Klaus Tappeser und Wangens OB Michael Lang folgt die Segnung durch Pfarrer Claus Blessing und Pfarrerin Elisabeth Jooß. Anschließend wird symbolisch ein Band durchschnitten. Einen Ausklang gibt es in einem Zelt bei der Brücke, der von einer Abordnung der Musikkapellen Karsee und Leupolz umrahmt wird.

Was alles neu gemacht worden ist

Wenn der Verkehr im Laufe des Tages freigegeben wird, endet die seit Ende Februar dauernde Sperrung der Bundesstraße. In dieser Zeit war die marode Argenbrücke in Herfatz durch eine neue ersetzt worden. Seit dem Sommer hatte die Stadt überdies die Waltersbühl-Kreuzung zu einem weiteren Kreisverkehr in der Stadt umgebaut. Zudem wurde die komplette Fahrbahndecke zwischen dem neuen Kreisel und der Autobahnanschlussstelle Wangen-West erneuert.