Im „Rössle“, ihrem Elternhaus in Oflings bei Wangen, hat Marlies Landthaler schon als Fünfjährige bedient. Zu dieser Zeit noch bei Gastwirtin Erna Baumer. Die Wirtschaft hatte es ihr schon damals angetan. Später übernahm sie das Gasthaus selbst. Nun, nach mehr als 40 Jahren als Dorfwirtin, zieht sich Marlies Landthaler zurück.

„Ich höre mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf, war immer mit Leib und Seele dabei“, sagt Landthaler. Nach der Schule hatte sie sich seinerzeit zur „Hotel- und Gaststättengehilfin“, wie es damals noch hieß, ausbilden lassen. Danach arbeitete sie zwei Jahre in Meersburg und Steibis und übernahm 1983 als 21-Jährige das „Gasthaus zum Rößle“ und später auch die Küche.

Ab dem 27. Dezember ist Schluss

Zu Weihnachten ist das Rössle noch geöffnet. Dann aber endet die 41-jährige Selbstständigkeit von Marlies Landthaler: Ab dem 27. Dezember soll Schluss sein - mit Ausnahme jener Einarbeitungszeit ihres Nachfolgers, den sie im kommenden Jahr noch etwas unterstützen wird.

Ihre Gäste sind der Wirtin über die Jahre und Jahrzehnte ans Herz gewachsen. Da waren beispielsweise die Skifahrerbusse aus München, Augsburg oder Donauwörth, die über 24 Jahre hinweg regelmäßig in Oflings Halt machten, der nicht mehr existierende Motorradclub Wangen, dessen Mitglieder sich noch immer im Rössle treffen oder die Praßbergsiedler, die „seit ich angefangen habe“ ein bis zweimal die Woche kommen.

„Das ist wie Familie“, sagt Landthaler. Und Familie verlässt man nicht so einfach. Auch deshalb war es ihr wichtig, dass es im „Rössle“ weitergeht:

Wir haben einen Nachfolger, der etwa Mitte März weitermachen wird. Marlies Landthaler

Einen Namen möchte Landthaler noch nicht nennen. Nur so viel: „Ich werde ihn am Anfang unterstützen.“

Ihr Mann „heiratete“ die Gaststätte mit

Mit Marlies Landthaler beendet auch ihr Mann Ralf Landthaler seine berufliche Tätigkeit. Er hat sozusagen die Gaststätte „mitgeheiratet“, wie seine Frau es erläutert: „Als ich hier angefangen habe, war mal sehr viel los - und ich habe ihn angerufen und ihm gesagt: Du musst kommen und helfen.“ So hat alles begonnen. 1989 haben die beiden geheiratet, zwei Kinder bekommen.

Mit der Autobahn - und dem nicht mehr durch Oflings fließenden Verkehr - kam kurzfristig ein Einbruch: „Wir haben uns aber schnell wieder erholt.“ Noch heute sind es die vielen Tagesessen, abends Stammgäste, Einheimische, aber auch Fremde oder auch kleinere Hochzeitsgesellschaften, die die marktfrische, schwäbische Küche mit regionalen Allgäuer Spezialitäten schätzen. „Es ist eigentlich immer voll, mittags wie abends“, sagt Marlies Landthaler. Sei es in den 85 Gäste fassenden Innenräumen, als auch im Sommer auf den 60 Terrassenplätzen.

„Da steckt schon viel Herzblut drin“, sagt Landthaler und lässt ihren Blick durch die rustikalen Räume schweifen: „Man kann schon sagen, auch ein ganzes Leben.“ Jetzt aber wollen die Füße nicht mehr so, verstärkten sich die schicksalhaften Einschläge im Umfeld der Landthalers, und ließen sie zum Schluss kommen: „Irgendwann ist es Zeit zu gehen.“ Zumal, wenn man bedenkt, wie die Woche bei Landthalers abläuft.

So sieht ein Arbeitstag bei Landthalers aus

„6.30 Uhr Beginn der Vorbereitungen in der Küche, Mittagstisch ab elf, halb zwölf, Küche aufräumen, vielleicht ein Viertelstündchen hinlegen mittags, dann Vorbereitung für abends.“ Da wird es dann zehn, halb elf, bis der letzte Gast draußen ist, putzen, duschen - meist ist es halb zwölf, bis man im Bett liegt. Sechsmal die Woche. An zwei von sechs Tagen ist die Gaststätte auch mittags für Stammtische geöffnet. Und das alles mit einer Bedienung, einer halbtags angestellten Festangestellten und Aushilfspersonal.

Dennoch: Könnte Marlies Landthaler die Lebensuhr zurückdrehen, würde sie, so sagt sie, vermutlich noch einmal alles gleich machen: „Ich glaube schon, dass das mein Leben ist. Es hat immer Spaß gemacht.“ Kein Wunder also, dass es ihr am Herzen liegt, dass es im „Rössle“ im Frühjahr so weitergeht wie bislang - und es ihr wichtig ist, allen zu danken, die ihr die Treue gehalten, mit der Familie verbunden und vertraut waren: „Ich hoffe, dass sie auch meinem Nachfolger eine Chance geben.“

Das sagt der Dehoga-Vorsitzende zur Nachfolge

Eine Selbstverständlichkeit, dass es überhaupt eine Nachfolge gibt, ist es laut Dehoga-Vorsitzendem Max Haller in keinem Fall: „Seit beinahe 20 Jahren verschwinden immer mehr Dorfgasthäuser.“ Die Corona-Epidemie habe in Deutschland 30.000 Betriebe die Existenz gekostet: „Die nun zum Jahreswechsel kommende Mehrwertsteuererhöhung wird weitere 12.000 Betriebe zur Aufgabe zwingen. Das verschärft in den Dörfern massiv die Anlaufstellen, um soziale Kontakte aufrechtzuerhalten.“ Gesellschaftspolitisch sei dies, so Haller, mehr als bedenklich.

Keine Neuigkeiten gibt es praktisch in der weiteren „Nachbarschaft“ des Rössles, im Schwarzen Hasen Beutelsau. „Leider hat sich bei der Verpachtung des Restaurants noch nichts Passendes ergeben“, sagt Gebäude-Besitzer Armin Baumann. Nach wie vor suche man nach einem geeigneten Interessenten.

Rössle-Geschichte geht bis ins 14. Jahrhundert zurück

Das „Rößle“ selbst gehört übrigens zu den ältesten Wirtshäusern Wangens. Schon im 14. Jahrhundert wurde die zur Burgherrschaft Oflings gehörende Taverne erstmals urkundlich erwähnt. Mit zeitweiliger Zollstation lag das Gebäude an einer bedeutenden Handelsstraße. 1770 wurde das Haus an die damals neue Chaussee verlegt.

1899 befand sich auf dem Grundstück über der Straße eine Kegelbahn mit Sommerbierhalle. 1931 wurde die Brauerei Oskar Farny Oberpächter der Wirtschaft und verpachtete sie in der Folge. Zwei Jahre später brannte die Wirtschaft ab und wurde wieder aufgebaut. (Quelle: „Wangener Gasthäuser“ von Rainer Jensch).