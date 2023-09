Nach Stotterstart: Markus Steidle schmeißt beim FC Wangen hin

Der FC Wangen muss sich wieder auf Trainersuche begeben. Markus Steidle, der erst im Sommer den Fußball-Landesligisten übernahm, hat nach nur fünf Spieltagen hingeschmissen. Als Begründung gab der 47-Jährige ein gestörtes Verhältnis zum Team an.

„Wenn du als neuer Trainer anfängst, dann ist es wichtig, dass du die Mannschaft gewinnst und die Kabine gewinnst. Das ist mir nicht vollumfänglich gelungen“, erklärt Steidle im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Den ersten großen Kratzer in der gemeinsamen Zusammenarbeit gab es nach dem 1:2 beim TSV Heimenkirch am zweiten Spieltag. Steidle und sein Trainerteam mussten nur zwei Tage später bei der Sportlichen Leitung antanzen. Die Verantwortlichen des Verbandsliga-Absteigers hatten sich zuvor ein Meinungsbild aus der Mannschaft eingeholt. „Das wurde uns präsentiert, dabei wurde uns Planlosigkeit vorgeworfen. Das war ein harter Schlag ins Gesicht“, berichtet Steidle. Für ihn war das zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison auch nicht nachvollziehbar, dass da so ein „Druck ausgeübt wurde“ ‐ zumal die Wangener mit einem Auftaktsieg gegen den SV Baindt (5:3) in die Saison starteten.

Aus „Riesenvorfreude“ wird Ernüchterung

Steidle hat sich davon zunächst aber nicht „unterkriegen lassen“, schließlich trat der langjährige Trainer des TSV Ratzenried den Posten beim FC Wangen mit einer „Riesenvorfreude“ an. Allerdings stand die Kritik an seiner Person weiter im Raum und der 47-Jährige musste immer mehr feststellen, dass seine Anweisungen teils ins Leere laufen. Bei der 2:3-Niederlage beim FV Olympia Laupheim am vergangenen Samstag seien die Spieler bei der Besprechung nicht mehr richtig bei der Sache gewesen ‐ für Steidle konnte es so nicht mehr weitergehen. Einen Tag später informierte er den Verein über seinen Rücktritt. „Ergebnisunabhängig“, betont Steidle. Er hätte es sich anders gewünscht, doch wenn „du die Ansprachen nicht durchbringst und die Mannschaft nicht hinter dir hast, dann macht es keinen Sinn, das über Wochen hinauszuzögern“, so Steidle, der sich ein „gutes Gespür für die Situation“ zuschreibt.

Trotzdem bereut er die Zeit nicht. „Ich habe die Erfahrung gerne gemacht. Du musst auch die machen, die nicht so schön sind. Es passte nicht, das gibt es im Leben. Ich bin von mir selber enttäuscht und unzufrieden mit der Gesamtsituation, wünsche dem FC Wangen aber trotzdem eine erfolgreiche Saison“, sagt Steidle. Selbst hätte er vielleicht „früher anders reagieren und Klartext reden sollen“ ‐ darüber werde er in den kommenden Wochen aber genauer nachdenken und seine Lehren ziehen. Wie schnell es gehen kann, dass ein Trainer nach einem Rücktritt beim FC Wangen wieder auf der Trainerbank sitzt, zeigt das Beispiel Candy Decker: Der 35-Jährige, der im Frühjahr im Abwärtstrend die Reißleine zog, trainiert nun seit dieser Woche nach der Entlassung von Stephan Baierl gemeinsam mit Bernd Maier den Regionalligisten FC Memmingen.

Für Decker übernahm damals interimsweise Wangens Sportliche Leiter Tobias Ullrich. Diesmal steht er für den Trainerjob aber nicht zur Verfügung, „ich bekomme es zeitlich nicht gestemmt“, sagt Ullrich. Er und der Verein waren „völlig überrascht“ vom Rücktritt Steidles und „darauf überhaupt nicht vorbereitet“. Auch für die Spieler kam die Nachricht unerwartet. Der aufstiegsambitionierte FC Wangen legte in der Landesliga mit sieben Zählern aus fünf Spielen einen Stotterstart hin. Es ist aber noch früh in der Saison und deshalb habe Ullrich nicht wirklich Verständnis für Steidles Entscheidung. „Für uns gilt es aber zu akzeptieren, dass er diesen Weg gewählt hat“, meint Ullrich.

Junges Trainerduo übernimmt für Derby gegen Friedrichshafen

Wangen wird somit mit einer anderen Lösung ins Derby gegen den VfB Friedrichshafen (Samstag, 14 Uhr) gehen. Der 33-jährige Daniel Wellmann ‐ viele Jahre Führungsspieler in der Verbandsliga und aktuell Spielertrainer der zweiten FCW-Mannschaft ‐ wird das Team gegen die Häfler mit dem 29 Jahre alten Co-Trainer Jonas Kraft betreuen. Die Position für die Trainingswoche und die Partie gegen den VfB zu besetzen, stand zunächst im Vordergrund. „Zu einem potenziellen Kandidaten haben wir noch keinen Kontakt aufgenommen“, sagt Ullrich. Die Suche nach einem Nachfolger beginnt jetzt.