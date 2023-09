Nach mehreren Unfällen: Wie sicher sind Wangens Kreisverkehre?

In Wangens Straßenverkehr kreiselt’s seit einigen Jahren gewaltig. 2020 wurden die Isnyer Kreuzung und jene an der Lindauer-/Zeppelinstraße zu Kreisverkehren umgebaut. Vergangenes Jahr folgten der Martinstorplatz und die Ecke Südring/Erzberger Straße. Aktuell laufen entsprechende Bauarbeiten an der bisherigen Waltersbühl–Kreuzung und auch der Umbau des Boelckeplatzes war zuletzt wieder im Gespräch. Allesamt sollen sie einem besseren Verkehrsfluss an bisher zumeist neuralgischen Verkehrsknotenpunkten in der Kernstadt dienen. Doch wie sicher sind Kreisel eigentlich? Diese Frage stellt sich, nachdem in den vergangenen Monaten in den Berichten der Polizei dort immer mal wieder von Unfällen die Rede war. Die „Schwäbische Zeitung“ hat nachgehakt.

Was war zuletzt passiert?

Bei nachfolgenden drei Unfällen handelt es sich um einige Beispiele, wie es in den vergangenen Monaten zu Unfällen in Wangener Kreisverkehren kam.

Mitte April: Ein Autofahrer erkennt den Kreisverkehr an der Ecke Lindauer-/Zeppelinstraße als solchen nicht und fährt über die Schraffierungen auf der Fahrbahn hinweg. Deshalb stößt er mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Es bleibt zum Glück bei einem Sachschaden.

Ende April: Am Isnyer Kreisel übersieht ein Autofahrer beim Einbiegen einen Radler. Letzterer stürzt beim Zusammenprall und zieht sich schwerere Verletzungen zu.

Ende Mai: Erneut scheppert es an der Lindauer-/Zeppelinstraße. Ein Autofahrer fährt in den Kreisverkehr ein, missachtet dabei die Vorfahrt einer Frau, fährt auf deren Wagen auf und flüchtet. Auch hier bleibt es bei Blechschäden.

Wie sieht die Schadensbilanz insgesamt aus?

Die Polizei hat auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ eine Statistik der wesentlichen Kreisverkehre in der Wangener Kernstadt aus dem vergangenen und diesem Jahr (bis zum 1. August) erstellt. Das Ergebnis lautet foldermaßen: Am Isnyer Kreisel gab es mit acht Unfällen die meisten. An der Ecke Lindauer-/Zeppelinstraße waren es sechs und an den erst im Laufe des vergangenen Jahres fertiggestellten Kreisverkehren am Martinstorplatz und am Südring/Erzberger Straße jeweils zwei. Hinzu kommt ein weiter am Kreisverkehr beim Westallgäu–Klinikum. Insgesamt summiert sich die Zahl der Unfälle binnen gut anderthalb Jahren also auf 19.

Der Kreisel an der Lindauer-/Zeppelinstraße wird 2024 umgebaut. (Foto: jps )

Bei 10 dieser Unfälle wurden Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. In einem Fall handelte es sich um die Beifahrerin eines Autos, im anderen um einen Fahrradfahrer, der ohne Helm unterwegs war.

Weshalb kam es zu den Unfällen?

In den allermeisten Fällen missachtete einer der Beteiligten die Vorfahrtsregelungen, nämlich 15 Mal. Einmal schnitt ein Autofahrer im Kreisverkehr einen Mopedfahrer, ein anderes Mal wurde ein Pedelec–Fahrer im Kreisverkehr überholt. Außerdem rutschte ein Rollerfahrer auf einer Ölspur aus und stürzte. Zu guter Letzt kollidierte ein Verkehrsteilnehmer mit einem Straßenschild und haute ab.

Wie sicher sind Kreisverkehre generell, auch im Vergleich zu Kreuzungen?

Dazu konstatiert die Polizei: „Es kommt zwar immer auf den Einzelfall an, aber im Grundsatz wird die Sicherheitslage von Kreisverkehren als gut bewertet.“ Sie führten zwar nicht unbedingt zu weniger Unfällen, allerdings seien deren Folgen oft nicht so schwer, weil das Geschwindigkeitsniveau an und in Kreiseln vergleichsweise gering sei. In Wangen sei die Unfalllage auf gleichem Niveau im Vergleich zur Zeit vor den Umbauten geblieben. Das heißt: Aus dem Blickwinkel der Verkehrssicherheit sind Kreisverkehre weder sicherer noch unsicherer als Kreuzungen. Die Polizei drückt es so aus: „Eine klare Tendenz in die eine oder andere Richtung ist bislang nicht erkennbar.“

Gilt diese Erkenntnis auch für Fußgänger?

Ein etwas anderes Bild ergibt generell sich aus Sicht der Fußgänger. Für sie gelte eine Ampel allgemein als sicherste Form, eine Straße zu überqueren. Die zumeist an den Wangener Kreisverkehren vorhandenen Zebrastreifen seien aber ebenfalls sicher — vorausgesetzt, es gibt unter anderem eine ausreichende Sicht auf Warteflächen und eine sichere Beleuchtung.

Der Martinstorplatz ist seit vergangenem Jahr ein Kreisverkehr. (Foto: jps )

In Wangen gab es daran bislang keine Kritik, auch weil die Stadt beim Umbau bisheriger Kreuzungen die Beleuchtung aufgerüstet hatte und dies auch am neuen Waltersbühl–Kreisel tun will. Wohl aber waren einigen Stadträten die Abstände zwischen Kreisverkehren und Zebrastreifen zu gering, etwa am Isnyer Kreisel und am Martinstorplatz. Deshalb komme es beim Warten auf querende Fußgänger zu Rückstaus in den Kreisverkehren selbst.

Ist es sinnvoll, dass Radfahrer in einem Kreisel die Fahrbahn nutzen (müssen)?

In Wangen gibt es mehrere Kreisverkehre, zum Beispiel an der Isnyer Straße, an denen sie kurz zuvor vom Radweg oder Schutzstreifen auf die Fahrbahn geleitet werden — und eben nicht gemeinsam mit Fußgängern die Zebrastreifen nutzen dürfen. Die Polizei hält das für richtig: „Untersuchungen haben gezeigt, dass es innerorts sicherer ist, den Radfahrer auf der Fahrbahn im Kreisverkehr zu führen. Fährt der Radfahrer straßenbegleitend, gibt es immer wieder Konflikte/Unfälle im Bereich der Fußgängerüberwege/Überquerungsstellen.“ Radler seien hier viel schneller unterwegs als Fußgänger und würden dann von Autofahrern oftmals nicht rechtzeitig erkannt oder übersehen.

Wie verhalten sich Radfahrer in einem Kreisverkehr zur eigenen Sicherheit richtig?

Die Haltung der Polizei dazu ist klar: „Am besten fährt der Radler mittig im Kreisverkehr.“ Dadurch werde sein Überholen verhindert und er sei für alle Verkehrsteilnehmer besser zu erkennen. Autofahrer erinnern die Beamten in diesem Zusammenhang an die vergleichsweise neue Regelung, beim Überholen eines Radfahrers innerorts einen Seitenabstand von mindestens 1,50 Meter einhalten zu müssen. „Wenn der Autofahrer dies beachtet, kommt es auch im Kreisverkehr zu viel weniger gefährlichen Situationen“, schreibt die Polizei.

Wie verhält man sich beim Ein– und Ausfahren in und aus Kreiseln richtig?

Das Wissen über die geltenden Regelungen scheint vor allem bei vielen Autofahrern ziemlich begrenzt zu sein. Einige blinkten innerhalb eines Kreisels notorisch links, andere beim Ausfahren dagegen überhaupt nicht. Das beobachtet die Polizei immer wieder — beides ist aber falsch.

Die bisherige Waltersbühl-Kreuzung wird aktuell zu einem weiteren Kreisverkehr umgebaut. (Foto: jps )

Richtig hingegen ist: Wer einen Kreisverkehr verlassen will, muss den rechten Blinker setzen. Beim Einbiegen darf man es aber nicht. Ein Verstoß gegen falsches Blinken würde zehn Euro kosten. Die Regeln gelten übrigens — übersetzt aufs Handzeichen — auch für Radfahrer. „Darüber hinaus darf die Mittelinsel nicht überfahren werden und im Kreisverkehr nicht angehalten werden — es sei denn, der Verkehr stockt“, so die Polizei.

Apropos Mittelinseln: In Wangen gibt es zwei Kreisverkehre ohne „aufgebaute“ Mittelinseln. An den Ecken Lindauer-/Zeppelinstraße und Südring/Erzberger Straße sind sie nur schraffiert oder „aufgemalt“. Wie beurteilt die Polizei diese Situation?

Auch dazu hat sie eine deutliche Meinung: „Generell sind baulich angelegte Kreisverkehre natürlich besser als Kreisverkehre, die lediglich markiert wurden.“ Bei markierten bestehe die Gefahr oder Möglichkeit, dass einfach geradeaus über die Markierung gefahren wird. In Wangen ist genau das immer wieder zu beobachten. Wer dabei erwischt wird, muss zehn Euro zahlen.

Zumindest im Bereich Lindauer-/Zeppelinstraße werden die Schraffierungen aber kein Dauerzustand bleiben. Martin Jörg aus der städtischen Tiefbauverwaltung hatte erst dieser Tage angekündigt, dass der dortige Kreisverkehr zu Beginn des kommenden Jahre rund sechs Zentimeter hohe Aufbauten in Form einer Pflasterung erhalten werde. Vorbild ist dabei der Martinstorplatz. Höhere Mittelinseln sind hier wie dort aber nicht möglich, da sie aufgrund der vergleichsweise geringen Größe von langen Lastwagen oder Bussen überfahrbar sein müssen.

Der Umbau an der Lindauer-/Zeppelinstraße bedeutet das bauliche Ende einer zweijährigen Testphase, in der die Verantwortlichen von Stadt, Polizei und anderer Behörden, beobachtet hatten, ob ein Kreisverkehr dort überhaupt taugt. Gleiches gilt für den Isnyer Kreisel, der eine „ordentliche“ Mittelinsel anstatt der provisorischen mit mittig aufgestellten Verkehrsschildern erhalten soll. Dies wird laut Martin Jörg allerdings erst frühestens 2025 der Fall sein.