Nach Körperverletzung Anfang des Jahres Geschädigten und Zeugen gesucht

Im Rahmen anderweitiger Ermittlungen ist dem Polizeirevier Wangen aktuell ein Vorfall bekannt geworden, der sich bereits am 31. Januar 2023 ereignet hat und zu welchem die Beamten nun Zeugen suchen. An diesem Datum kam es kurz nach 20 Uhr an der Ecke Klosterbergstraße/Webergasse offenbar zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem vier Tatverdächtige auf einen bislang unbekannten Mann eingeschlagen und im weiteren Tatverlauf auch eingetreten haben. Nach bisherigem Stand ist seinerzeit keine Polizei hinzugerufen oder der Vorfall später angezeigt worden. Es ist daher nicht bekannt, ob und wie schwer die Person möglicherweise verletzt wurde. Das Polizeirevier Wangen sucht nun nach weiteren Zeugen der Tat und insbesondere nach dem Geschädigten. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 07522/984-0 zu melden.