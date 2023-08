Die Arbeiten am Hang bei Primisweiler sind nicht zu übersehen. Wer dieser Tage die B32–Umleitungsstrecke nach Wangen fährt, sieht von der Straße aus, wie Bagger den Hang quasi neu aufbauen. Im Februar 2021 waren dort nach tagelangen Regenfällen Erdmassen abgerutscht. Den Hang zu stabilisieren, ist eine millionenschwere Angelegenheit. Lange Zeit war unklar, wer sie bezahlt. Wie es den Eigentümern heute geht, mit welcher Technik die Fachfirma den Hang sichert und warum es zwischenzeitlich einen Baustopp gab.

Stützscheiben stabilisieren künftig das Erdreich

Die Bewegungen der beiden gelben Bagger im oberen Hangstück wirken an diesem heißen Julitag genau choreografiert. Immer wieder schwenken die beiden Schaufeln abwechselnd zu dem Erdhaufen zwischen sich. Im Wechsel kippt die eine das eben angemischte Erde–Zement–Gemisch auf den Haufen, die andere bedient sich dort und schwenkt Richtung Hang, wo das Material eingebaut wird.

Elf nebeneinander liegende sogenannte Stützscheiben werden in zwölf Treppenabsätzen von unten nach oben in den Hang eingebaut. Sie stabilisieren ihn künftig. Genutzt wird dabei die Erde, die abgerutscht ist. Diese rund 550 Lastwagenladungen mit einem Bindemittel zu trocknen und vom Tal wieder nach oben zu transportieren, war eine der ersten Aufgaben auf der Baustelle.

Mittlerweile ist schon einiges davon wieder verbaut, zusammen mit bislang 2000 Tonnen Zement, die hörbar vom Tal aus über einen Schlauch zu den Baggern im Hang hochgepumpt werden. In einem sitzt an diesem Tag Matthias Schönberger, einer der beiden Eigentümer der Spezialtiefbaufirma aus dem niederbayerischen Zenting. Dass er nun in Rhein bei Primisweiler arbeitet, hat mit Regen zu tun — viel Regen.

Plötzlich fraß sich die Hangkante Richtung Haus

Wenn Sandra Dürrenberger von dem Tag erzählt, an dem der Hang vor ihrer Haustüre abrutschte, wird schnell klar: Das Geschehen hat sich tief in das Leben der Dürrenbergers eingegraben, in ihre Erinnerungen, Emotionen und Finanzen. Der Familie gehört das Haus, bis zudem sich die Hangkante an diesem 4. Februar 2021 heran fraß und das seither unbewohnbar ist. Letztlich rutschte „nur“ die Pflasterfläche des Carports mit ab, die Mieter mussten das Haus verlassen. Es ist seither unbewohnbar. Dürrenbergers selbst leben wenige Meter weiter, ein kleines Stück höher und von der Kante entfernt. Tagelang hatte es in diesem Spätwinter 2021 geregnet und Schnee geschmolzen. Irgendwann lief so viel Wasser im Hang, dass in die Erdschichten Bewegung kam. Am späten Nachmittag ging eine erste Mure ab, eineinhalb Stunden später rutsche quasi der gesamte Hang ins Tal.

Die Hangbaustelle in Rhein bei Wangen-Primisweiler schreitet voran. (Foto: Paulina Stumm )

„Ich kann das Wort ,Hang’ nicht mehr hören“, sagt Sandra Dürrenberger. Kein Wunder, mit dem Hangrutsch bekam die Familie eine Aufgabe, die zu stemmen sie alleine nicht im Stande ist — und die sie seither nicht zur Ruhe kommen lässt. Denn wie es mit Haus und Hang weitergehen und wer die Hangsanierung bezahlen würde, war lange Zeit unklar. Man sei für so etwas nicht abgesichert, berichtet Dürrenberger und will ihren Fall auch als Warnung verstanden wissen: „Hier in der Region wohnen einige Menschen auf Hangkanten.“

Lange Suche nach finanzieller Hilfe und Sanierungstechnik

Die Familie landete in einer Odyssee zwischen Versicherung, Gutachtern, Geologen, Anwälten, Stadtverwaltung, Hilfegesuchen an das Land und Gesprächen mit Bundestagsabgeordneten. „Eine Anwältin sagte einmal: Wenn es dumm läuft, verlieren Sie alles“, berichtet Sandra Dürrenberger von dem finanziellen Damoklesschwert, unter das der Hangrutsch sie schob.

Erst eineinhalb Jahre später, im Oktober 2022 startet die Firma Schönberger Bau mit den Sanierungsarbeiten — von Dürrenbergers beauftragt und mit der Zusage von deren Versicherung im Rücken. Dass die Baustelle Monate später stillgelegt werden würde, ahnten sie damals noch nicht. Erstmal seien sie froh gewesen, dass endlich etwas vorwärts ging, erinnert sich Dürrenberger.

Hangbaustelle setzt auf Zement

Der Hang wird nach einem speziellen Verfahren mit hydraulisch stabilisierten Schichten saniert. Entwickelt hat es einst Matthias Schönbergers Onkel. Im Prinzip werden mit dem Zement–Erd–Gemisch Treppen in den Hang gebaut. Sie liegen allerdings verkehrt herum, mit den Stufen im Hang. Dort, wo das Material bereits verbaut ist, ist der Untergrund ausgehärtet und tragfähig. Das restliche Erdreich gibt nach, lässt Mensch und Gerät tief einsinken. Es ist nass, denn bis heute läuft Wasser in den Hang.

Der Carport wurde bei dem Hangrutsch 2021 direkt in Mitleidenschaft gezogen. Aber auch das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Baustelle zur Hangsicherung wird bis an die Kante nach oben wandern. (Foto: Paulina Stumm )

Die Baustelle in Primisweiler–Rhein sei für ihn nichts Besonderes, sagt Schönberger. Seine Firma ist Spezialist auf diesem Gebiet, sichert beispielsweise auch häufig Böschungen für die Bahn. Erfahrung, die ihm in dem steilen Hanggelände zugutekomme. Wenn er eine Herausforderung nennen solle, sagt Schönberger, dann „das viele Wasser“. Für die Zeit der Bauarbeiten wird es, soweit möglich, abgepumpt. In einem sieben Meter tiefen Schacht, ein paar Meter unterhalb der Hangkante, springt dafür im Zehnminutentakt eine Pumpe an. 60 Sekunden lang pumpt sie Liter um Liter aus der wasserführenden Schicht in der Tiefe über Schläuche ins Tal. Im Zuge der Hangsanierung wird ein Drainagesystem mit Kiesschichten eingebaut, das das Wasser künftig ableitet.

Sanierung wird mehrere Millionen Euro kosten

So sehr die Technik für Schönberger Standard ist, so teuer ist sie dennoch. Stand März beliefen sich die bisherigen Kosten auf 1,7 Millionen Euro. Dürrenberger rechnet mit drei Millionen, die insgesamt aufzubringen sind. Das wurde der Versicherung dann offenbar doch irgendwann unheimlich. Die Kontroverse um die Finanzierung brach erneut los. Ende März ging Schönberger wegen offener Rechnungen in nicht unerheblicher Höhe in den Baustopp, die Bagger zogen ab. Dreieinhalb Monate herrschte Stillstand, bis sich eine Einigung zur Finanzierungsfrage fand, die Versicherung grünes Licht gab und die Spezialfirma wieder Zeit hatte. Dazu gehört auch eine Zusage der Stadt Wangen, sich mit 700.000 Euro an den Straßensanierungskosten samt Arbeiten im Bereich Wasser– und Abwasser zu beteiligen. Ihren bisherigen Beitrag für einen Gutachter und Bauhofleistungen beziffert die Stadt auf 200.000 Euro.

„Wenn man es jetzt nicht sichert, ist die Rutschung nicht beendet“, sagt Sandra Dürrenberger.

Es sei dann durchaus möglich, dass die Abbruchkante weiter wandere, ihr Haus und irgendwann auch die Straße dort mit sich reiße und sich dann auf die nächste Reihe der Bebauung zubewege. „Zermürbend“ nennt sie ihre Situation und das Ringen um Hilfe behördlicherseits. Und trotz allem habe das Geschehen ihr auch eines gebracht: Hilfe und Beistand von Anteil nehmenden Menschen. Diese Erfahrung helfe ihr auch heute noch.

Bauarbeiten sollen im Oktober abgeschlossen werden

Auf der Baustelle stehen die Bagger nun still — es ist Mittagspause. Der ursprüngliche Zeitplan, im Juni fertig zu werden, ist längst passè. Oktober wird es wohl werden, wenn kein weiteres Wasser dazwischen fließt.