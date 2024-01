Mysteriöser Pfeifton in Wangener Altstadt raubt Anliegern den Schlaf

Ein hoher Pfeifton bringt seit Monaten Bewohner der Wangener Zunfthausgasse um ihren Schlaf. Auf der Suche nach der Ursache für das geheimnisvolle Geräusch tappen die Fachleute trotz erster Messungen bislang im Dunkeln. Deshalb hoffen sie auch auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Hubert Nadig wirkt fast schon verzweifelt. Seit etwa einem halben Jahr wird er in seinem Haus in der Zunfthausgasse von einem mysteriösen Ton regelmäßig aus dem Schlaf gerissen. „Wie eine Kreissäge im Leerlauf“, sagt der Senior. Und: „Von dem Pfeifton sind mittlerweile alle genervt.“

Sogar die Katze haut bei dem Ton vom Fenster ab

Was Nadig mindestens genauso nervt: Das Geräusch kann man wegen der Reflexion an den Hauswänden weder orten noch zuordnen. Außerdem fehlt jegliche Art von Regelmäßigkeit. Oft kommt der Ton tagsüber, aber auch abends und in der Nacht. Manchmal dauert er nur wenige Sekunden, manchmal mehrere Minuten. Mal hört man ihn lauter, mal leiser.

Auch Peter Brugger ist leidgeprüft. „Von dem grellen, schrillen Ton wache ich immer auf“, sagt der Inhaber des benachbarten „Geschenklädele“. Selbst Fensterschließen helfe manchmal nicht. Apropos Fenster: „Wenn meine Katze dort sitzt und der Ton kommt, dann haut sie gleich ab.“ Nadigs Schwester Cornelia bringt es so auf den Punkt: „Wir werden hier langsam wahnsinnig.“

Keine Regelmäßigkeit erkennbar, keine Ortung möglich

Schon vor Monaten wandte sie sich an die Stadt, die verwies auf den für Emissionsschutz zuständigen Landkreis. Vom dortigen Bau- und Umweltamt gab es zunächst die Bitte, Protokolle zu erstellen: Wann tritt der Ton auf, wo, für wie lange?

Eine Regelmäßigkeit ergab sich dadurch aber nicht. Dann wurden die Anwohner zu vermuteten Ursachen und zu haustechnischen Anlagen befragt. Bei einem Ortstermin vor einigen Wochen schließlich ging Fabian Badouin von der Kreisbehörde zusammen mit dem städtischen Ordnungsamt und dem Bauhof die umliegenden Gebäude und Anlagen der Stadt ab - und hörte dabei den Ton zum ersten Mal selbst. Aber auch an diesem Tag blieb die Suche erfolglos.

Dann kam der Wintereinbruch und damit einher ging ein kurzes Aufatmen in der Zunfthausgasse. Denn in der Zeit, als der Schnee die Wangener Altstadt bedeckte, war der geheimnisvolle Ton plötzlich verschwunden. Ein Zufall? Eher nicht, sagt Badouin: „Schneelast kann Schwingungen dämpfen und ein Hinweis auf eine Außenanlage sein.“

Messung bringt erste Erkenntnisse

Als der Schnee weg war und der Ton wieder da, machte sich der Fachmann mit einem Kollegen und zwei geeichten Lärmmessgeräten an einem Abend auf nach Wangen - in der Hoffnung, der Ursache auf die Schliche zu kommen. Dreimal war der Ton zu hören, und einmal konnten Badouin und Co. ihn sogar für rund eine Minute aufzeichnen und damit die Messung anschließend auswerten.

Die ersten Erkenntnisse: Es handelt sich um einen Pieps- oder Pfeifton mit der Hauptfrequenz 577 Hertz - also etwas höher als der Kammerton a (440 Hertz), auf den Instrumente einer Musikgruppe gestimmt werden. Außerdem wurde bei dem Ton eine Lautstärke von knapp 45 Dezibel gemessen. Das ist hinsichtlich einer Lärmbelästigung auch der Richtwert nachts in einem Kerngebiet - allerdings im Durchschnitt. Schließlich: Der Ton war in der Zunfthausgasse und im Hof dahinter Richtung Stadtmauer in etwa gleich laut.

Rückschluss auf häusliche Gewohnheiten?

Mit diesen Ergebnissen im Gepäck will Fabian Badouin nun wieder auf die Anwohner zugehen. „Wir konzentrieren uns jetzt bei der Suche auf die Häuser zwischen Ritterhaus und Zunftwinkel“, sagt der Mann von der Gewerbeaufsicht, denn in diesem Bereich treten Lärmbelästigungen meist auf. Und: „Wir haben Ideen, an was es liegen könnte.“

Den Fall, dass selbst Anlieger die Ursache nicht feststellen können, habe man jedoch noch nie gehabt. Aber, sagt Badouin: Man könne eventuell von häuslichen Gewohnheiten - beispielsweise Toilettenspülung oder hoher Stromverbrauch wie beim Kochen - auf den Ton zurückschließen. „Wir suchen jetzt nach einer Verbindung zu irgendwas: einer technischen Anlage oder eben eine häusliche Gewohnheit.“

Wo man neue Hinweise melden kann

Dazu ist er auf weitere Hilfe von Anliegern oder Zeugen angewiesen. Wer Hinweise auf das Geräusch geben kann, soll sich beim Bau und Umweltamt des Landkreises melden (Email: [email protected]). „Wir freuen uns über weitere Lärm-Zeit-Protokolle mit Angaben zum Ort, dem exakten Auftretenszeitpunkt und zur exakten Dauer des Geräusches und der wahrgenommenen Richtung“, teilt der Kreis weiter mit.

Denkbar, so Badouin, seien auch weitere Messungen, am besten in einer trockenen, windstillen Nacht, mit möglichst wenigen, störenden Nebengeräuschen. So will er dem Pfeifton im Bereich der Zunfthausgasse auf die Schliche kommen und das Rätsel um das geheimnisvolle Geräusch lösen. Damit die Anlieger endlich wieder ruhig schlafen können.