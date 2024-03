Musikalische Medizin der besonderen Art

Dr. Will, der Voodoo Man des New Orleans Blues, tritt am Freitag, 8. März, im Clublokal Schwarzer Hasen des Jazz Point Wangen auf. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Dr. Will (Foto: Jazzpoint) behandelt seine Patienten mit einer Medizin der besonderen Art: Sein Zaubertrank gemixt aus einer ordentlichen Dosis Blues, angereichert mit einer Portion Rootsmusic, versetzt mit einem Schuss Rock und gewürzt mit einer kräftigen Prise „Durchgeknalltheit“ entfaltet bald seine Wirkung und zieht das Publikum in Bann. Dreckige Gitarrensolos jagen mit heißen Banjoparts um die Wette, der Bass wummert, groovige, erdige Beats zischen durch die Lüfte, die Verstärker glühen. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen, Telefon 07522/3789.