Müller und Natterer führen CDU-Liste in der Kernstadt an

Der Ortsverband der CDU Wangen hat sich getroffen um seine Vorschlagsliste für die anstehende Gemeinderatswahl aufzustellen. Der Ortsvorsitzende und Stadtrat Johannes Sontheim konnte hierzu knapp 30 Mitglieder und Gäste im Hotel Oberwirt begrüßen.

Insgesamt stellt die CDU in der Kernstadt bei ihrer Versammlung 19 von 19 möglichen Kandidaten für Wangen auf. Sowie jeweils zwei Bewerber für Deuchelried und Niederwangen. Für diese beiden Ortschaften müsse bis zur finalen CDU-Stadtverbandsnominierung am 20. März noch jeweils ein dritter Kandidat gefunden werden. Unter der Wahlleitung des früheren Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden CDU-Kreisvorsitzenden, Waldemar Westermayer, wurden folgende Personen auf die 19 Plätze der Kernstadt nominiert, wobei die amtierenden Stadträte die vorderen Plätze einnehmen.

Den ersten Platz belegt der stellvertretende Oberbürgermeister und Stadtrat Paul Müller (67, Dipl.-Ingenieur für Fortwirtschaft), den zweiten Platz der Vorsitzende des CDU-Kreis- und Stadtverbandes, Stadtrat Christian Natterer (43, Dipl.-Kaufman, Manager in der Energiewirtschaft) und den dritten Platz der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes und Stadtrat Johannes Sontheim (48, Berufsschullehrer). Die Plätze vier und fünf belegen die Stadträte Jörg Rusch (61, Bildungsmanager im Gesundheitswesen) und Otto Joos (69, Metzgermeister). Auf den weiteren Plätzen folgen: 6. Antje Stender (49, Architektin), 7. Franz Josef-Seitz (36, Projektentwickler und Immobilienverwalter), 8. Christian Haug (55, Steuerfachwirt), 9. Kim Funk-Fritsch (60, Hotelleiterin), 10. Nico Huber (31, Betriebswirt und selbstständiger Bäckermeister), 11. Tobias Buhmann (36, Master of Arts, Geschäftsführer der Firma Geta), 12. Paul Augustin (20, Student), 13. Marius Dufner (26, Referent Strategie), 14. Patrick Boche (53, Vertriebler Innenarchitektur, Schwimmschule), 15. Achim Reißner (52, Gesamtkirchenpfleger), 16. Axel Sterk (61, Rechtsanwalt), 17. Umut Günc (31, Geschäftsführer Personalvermittlung), 18. Michael Scheidler (58, Architekt), 19. Sascha Reichl (35, Bachelor of Arts, leitender Bankangestellter).

Für Deuchelried belegen den ersten Platz der amtierende Stadt- und Ortschaftsrat Klaus Hänsler (62, Landwirtschaftsmeister) und den zweiten Platz Markus Vogel (45, Lehrer). Für Niederwangen belegt den ersten Platz der amtierende Stadtrat Thomas Dilger (39, Bankkaufmann-IT und IT-Administrator) und den zweiten Platz Simon Schwiersch (34, Polizeibeamter). Mit Seitz, Haug, Funk-Fritsch, Augustin, Boche, Günc, Reichel und Schwiersch treten zudem acht Kandidaten erstmals für den Gemeinderat an.