MTG Wangen vor wichtigem Derby

Am Samstagabend steht in der Württembergliga für die Handballerinnen der MTG Wangen das mit Spannung erwartete Spiel gegen den TV Gerhausen an.

Nach der viel zu deutlichen Niederlage gegen den Tabellenführer SU Neckarsulm 2 (19:31) möchte das Team von Christoph Hörmann und Zsolt Balogh nun unbedingt die zwei wichtigen Punkte aus dem Alb-Donau-Kreis mit ins Allgäu nehmen.

„Viel versucht, wenig erreicht“, so kann man das Auswärtsspiel gegen die Bundesligareserve aus Neckarsulm am Samstag gut umschreiben. Zu viele Torchancen wurden vergeben, nie hatte die MTG Zugriff auf den gegnerischen Rückraum und irgendwann ging dann auch der Kampfgeist verloren.

Die Wangenerinnen stehen nach dieser Niederlage nun mit 6:8 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Gegen den TV Gerhausen haben sie bereits vergangene Saison gespielt, stiegen beide doch gemeinsam von der Verbands- in die Württembergliga auf, der TV als Erstplatzierter, die MTG als Zweiter. Dort schlägt sich der TVG äußerst gut. Nach fünf Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen steht er auf dem dritten Tabellenplatz.

Die Begegnungen zwischen der MTG Wangen und dem TV Gerhausen gestalteten sich immer sehr spannend und finden grundsätzlich auf Augenhöhe statt. Es wird vor allem auf eben jenen Kampfgeist ankommen, der in der Partie beim Ligaprimus verloren ging. Verzichten muss das Trainergespann am Samstag allerdings auf Rückraumspielerin Marina Gabriel. Isabella Martello aus der zweiten Frauenmannschaft wird stattdessen die Gelegenheit bekommen, das Team zu unterstützen.

Anpfiff ist um 18 Uhr in der heimischen Argenhalle.