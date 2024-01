MTG Wangen verliert ihren Herren-Trainer

Nach fünf Jahren als Trainer der 1. Herrenmannschaft wird Sebastian Staudacher seinen Vertrag mit der MTG Wangen zum Saisonende nicht verlängern. Darüber informierte er die sportliche Leitung des Vereins um Timo Feistle.

„Wir bedauern Bastis Entscheidung sehr. Wir wären gerne den eingeschlagenen und erfolgreichen Weg über die aktuelle Saison hinaus mit ihm weitergegangen. Gleichwohl respektieren wir seine persönlichen Gründe für diese Entscheidung und sind sehr dankbar für sein großes Engagement und seine tolle Leistung als Trainer in den letzten Jahren“, so Feistle in einem Statement.

Die Gespräche mit potenziellen Nachfolgern laufen

Mit der Meisterschaft in der vergangenen Saison und dem damit verbundenen Aufstieg erfüllte sich die MTG unter Staudacher den Wunsch nach der Rückkehr in die höchste Spielklasse des Handballverbandes Württemberg. Momentan belegt die Mannschaft in ihrer ersten Saison in der Württembergliga einen hervorragenden dritten Rang. Feistle ist sich des Ernstes der Lage bewusst: „Meine Aufgabe ist es nun, einen geeigneten Nachfolger für die Trainerposition zu finden, um die sehr positive Entwicklung der Mannschaft auch über die aktuelle Saison hinaus fortsetzen zu können. Die Arbeit dafür hat bereits begonnen, Gespräche laufen und ich bin optimistisch, dass wir schon sehr bald eine gute Lösung präsentieren können. Auch wenn das Team diese Entscheidung natürlich zunächst verdauen musste, gilt nun unser voller Fokus der Rückrunde und dem Erreichen unserer sportlichen Ziele.“

Und mit Blick auf die Zukunft spricht er auch aus, was alle im Verein denken: „Wir hoffen und sind überzeugt, dass wir Basti sehr bald wieder in irgendeiner anderen Trainerrolle oder Funktion in unserer Abteilung sehen werden, weil er einfach alles mitbringt, um ein Team erfolgreich zu entwickeln und für den Handball zu begeistern.“

So begründet Sebastian Staudacher seine Entscheidung

Und auch Staudacher selbst sieht seine Zukunft im Verein: „Es fällt mir unglaublich schwer, dass ich meine Tätigkeit als Trainer der ersten Mannschaft am Ende der aktuellen Saison beenden muss, und ich bedauere es zutiefst, nicht weiterhin diesen Weg mit den Jungs gehen zu können. Sie sind mir sehr ans Herz gewachsen und mit vielen von ihnen habe ich auch noch gespielt oder ihr fast komplettes Handballerleben in der MTG Wangen als Trainer begleitet. Die Gründe für meine Entscheidung liegen ausschließlich im persönlichen Bereich. Der Fokus meiner Prioritäten hat sich verlagert und richtet sich nun verstärkt auf meine Familie. Vor allem meine Frau Evi hat die letzten Jahre oft hinter dem Handball zurückgestanden, mich aber immer voll unterstützt. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Außerdem bin ich dem Verein sehr dankbar, der mir damals als junger Trainer diese Möglichkeit gegeben hat. Für die Zukunft plane ich definitiv, erneut eine Aufgabe in der Abteilung zu übernehmen, da dies für mich eine Herzensangelegenheit ist. Der Verein, sowie die Menschen, die diese Abteilung mit Leben füllen, sind mir außerordentlich wichtig und ich bin unglaublich gerne ein Teil dieser Gemeinschaft. Wann und wo werden wir dann sehen, aber ich werde sicherlich eine geeignete Position finden, in der ich etwas bewirken kann.“

Zunächst aber gilt auch weiterhin die volle Konzentration von Mannschaft und Trainer der Rückrunde. Die MTG Wangen will weiterhin alles geben, um ihre gesteckten Ziele zu erreichen und ihren Fans begeisternden Handball zu zeigen.