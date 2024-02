MTG Wangen trifft auf Gegner mit neuen Trainern

Nach drei Wochen Pause geht es für den Tabellenzweiten MTG Wangen in der Handball-Württembergliga weiter. Am Samstag (20 Uhr/Ebnethalle) sind die Sportfreunde Schwaikheim mit neuem Trainergespann zu Gast, die ihr Debüt in der Hölle Süd geben werden.

Es ist viel passiert in der dreiwöchigen, spielfreien Zeit in der Handball-Württembergliga. Der Nachfolger für MTG-Trainer Sebastian Staudacher nach der Rückrunde steht nun fest. Staudacher, der bei der Entscheidung außen vor war, ist begeistert, dass es mit dem bisherigen Geschäftsführer der MTG Wangen, Tobias Müller, geklappt hat: „Er bringt extrem viel Erfahrung mit und viel Qualität als Spieler und als Trainer. Er passt gut zur Mannschaft und auch zum Verein. Deshalb freut es mich, dass ich am Ende der Saison an ihn übergeben darf.“

Der Mannschaftsrat war mit beteiligt

Wangens Sportlicher Leiter Timo Feistle gab bekannt, „dass wir mit ihm eine super Lösung gefunden haben“. Und auch die Mannschaft war bei der Wahl des neuen Trainers integriert. „Sie finden es super, dass er es machen möchte und freuen sich darauf“, berichtet Staudacher. Über den Mannschaftsrat, bestehend aus Elia Mayer, Tim Geyer und Nils Hindelang, beteiligte Feistle die Spieler am Entscheidungsprozess.

Ab Juni übernimmt Müller. „Wir werden uns sicherlich austauschen, aber es ist nicht geplant, dass er operativ eingreift bis zum 1. Juni“, bestätigt der amtierende MTG-Trainer.

MTG-Trainer erwartet schwierige Aufgabe

Seit dieser Woche laufen im Training nach athletischen, individuellen und taktischen Einheiten die Vorbereitung auf die Begegnung mit dem Tabellenzwölften der Württembergliga, den SF Schwaikheim. Bei den Sportfreunden, die sich Geckos nennen, fand ein sehr überraschender, kurzfristiger Trainerwechsel mitten in der Saison statt. Eigentlich sollten Marco Melo und Bea Keil erst zur kommenden Saison einsteigen, aber nun werden sie am Samstag ihr erstes Spiel der Geckos am Seitenrand in der Hölle Süd coachen. „Damit soll das Ziel Klassenerhalt geschafft werden und eine frühzeitige Vorbereitung auf die neue Saison ermöglicht werden“, gaben die SF Schwaikheim bekannt.

„Ein Trainerwechsel ist immer spannend. Da weiß man nicht so wirklich, was auf einen zukommt“, sagt Staudacher, der dem jungen Team der Geckos viel Talent zuschreibt: „Das wird schon eine schwierige Aufgabe. Die müssen jetzt punkten und das werden wir schon zu spüren bekommen, dass sie brennen“, prophezeit er. Den Fokus für Samstag hat der MTG-Trainer gelegt: „Es kommt darauf an, wie wir performen. Ich denke da vor allem an unsere Deckung, inklusive Torwartspiel und Umschaltspiel. Wir werden schauen, dass wir wenig Gegentore kriegen und einfache Gegenstoßtore machen können.“

Ein Spieler knickte im Training um und fällt aus

Die Wangener Mannschaft ist bereit - außer Johannes Kraft. Im Training am Dienstag knickte er um und hatte einen ziemlich dicken Knöchel. „Da müssen wir mal schauen, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall wird er am Samstag nicht im Kader stehen“, bedauert Staudacher. Yannik Schopp war im Training beruflich verhindert, wird aber am Samstag wieder dabei sein.

Und noch eine kleine Sensation gab es in der Württembergliga am vergangenen Sonntag. Der Spitzenreiter HSG Albstadt kassierte erst jetzt seine erste Niederlage der Saison gegen den Tabellenachten TSV Schmiden mit 36:41 (19:21). Während die MTG den TSV Schmiden in der Rückrunde schon klar mit 41:29 bezwungen hat, wartet Albstadt noch als Gegner auf Wangen. „Ich glaube nicht, dass sie das aus dem Tritt bringt oder Probleme macht. Die werden am Samstag wieder Gas geben und Wolfschlugen zeigen, dass das nur ein Ausrutscher war“, meint Staudacher.

MTG-Frauen haben Verfolger zu Gast

Wangens Handballerinnen haben in der Württembergliga einen direkten Tabellennachbarn zu Gast. Die MTG empfängt am Samstag (18 Uhr) als Tabellensechster den Tabellensiebten HSG Böblingen/Sindelfingen. Die Gäste liegen nur einen Punkt hinter Wangen - das Hinspiel verlor die MTG auswärts mit 22:26. In der Ebnethalle soll in der Rückrunde die Revanche gelingen.