Die Handballer der MTG Wangen, momentan hinter Albstadt Tabellenzweiter in der Württemberg-Liga, besiegten am Samstag die SG Lauterstein auf fremden Parkett mit 35:31 (18:15).

Die 165 Zuschauer in Lauterstein-Nenningen sahen ein intensiv geführtes Spiel, in dem das Team von Sebastian Staudacher erst einmal mit dem Druck zurechtkommen musste, den es sich selbst auferlegt hatte. Die Begegnung gegen den Tabellenvorletzten musste gewonnen werden, das war die Vorgabe.

Zu Beginn entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell - nach 15 Minuten führte die MTG nur mit einem knappen Vorsprung von zwei Toren (8:6). Lauterstein blieb auch weiterhin dran, so dass es mit dem Halbzeitergebnis von 18:15 für die Gäste in die Pause ging. „In der ersten Hälfte haben wir zu viele einfache Bälle verworfen, aber als Tabellenzweiter beim Vorletzten anzutreten, das ist immer schwierig“, sagte Staudacher dazu im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Max Weber wird verdientermaßen zum wertvollsten Spieler gekürt

In der zweiten Halbzeit konnten sich die Allgäuer ein wenig absetzen. Mit sechs Toren lag die MTG in Front, als es ins letzte Viertel des Spiels ging. Vor allem Max Weber tat sich mit neun Treffern hervor. Sebastian Staudacher zeigte sich vom 20-Jährigen auch begeistert: „Er hat ein super Spiel gemacht, sowohl in der Offensive als auch in der Abwehr. Er wurde verdient zum wertvollsten Spieler der Partie gewählt“, so der Wangener Trainer.

Danach schalteten die Allgäuer einen Gang zurück, ließen den Gegner wieder etwas herankommen, blieben aber das dominante Team, sodass am Ende ein verdienter 35:31-Sieg stand.

Wangen will mit "weißer Weste" zum Tabellenführer

Am Samstag (20 Uhr) empfangen die Wangener den SV Fellbach. Auch dieses Spiel wollen sie unbedingt gewinnen, um dann am 23. März (20 Uhr) „mit weißer Weste zum Spitzenspiel bei der HSG Albstadt antreten zu können“, wie sich Staudacher ausdrückte.

Für die MTG Wangen spielten: Max Weber (9 Tore), Aaron Mayer (7), Felix Mendler (6), Yannik Schopp (5), Simon Natterer (3), Michel Fischer (2), Nils Hindelang (2), Elia Mayer (1), Stefan Dohrn, Lukas Hölle, Mika Jaeschke, Manuel Kuhnt