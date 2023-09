Für den 27. Wangener Altstadtlauf am 22. Juni ruft die veranstaltende MTG Wangen zu einem Plakatwettbewerb auf. Interessierte Künstler aus Wangen und Umgebung werden gebeten, sich zu beteiligen. Einsendeschluss ist am 30. September.

Der Siegerentwurf erscheint auf allen Druckmedien, T–Shirts und in der Presse. Ein gesonderter Entwurf für den T–Shirt–Druck ist möglich. Sämtliche Rechte gehen auf die MTG Wangen über, die Arbeiten der Künstler sind nicht urheberrechtlich geschützt.

Das sind die Vorgaben

Das Plakat wird in DIN A3 eingereicht und muss mindestens folgende Punkte in Textform enthalten: „27. Wangener Altstadtlauf mit MTG Altstadt Hockete“, den Termin („22. Juni 2024 ab 15 Uhr“) und das MTG–Logo. Letzteres kann bei der MTG–Geschäftsstelle unter der Rufnummer 07522/ 2412 oder per Mail unter [email protected] angefordert werden.

Die Jury besteht aus dem Organisations–Team des Altstadtlaufes. Es prämiert die besten Einsendungen mit 125, 100 und 75 Euro.

Erstmals werden von der MTG Wangen für die kommenden Jahre auch Stadteinfahrts–Schilder (Optimale Größe: 340 auf 175 Millimeter, alternativ Querformat 420 auf 297 Millimeter, alternativ DIN A3) mit ausgeschrieben. Die Schilder können auch als Einzelvorschlag eingereicht werden.

Auch Stadteinfahrts–Schilder gesucht

Auch sie benötigen einen Bezug zu Lauf und zur Stadt, den Text „Wangener Altstadtlauf mit MTG Altstadt–Hockete“ und das MTG–Logo — allerdings kein Datum und keine Zahl der Läufe, da die Schilder wiederverwendet werden. Das Stadteinfahrt–Schild wird zusätzlich prämiert.

Sämtliche Vorschläge werden bei der Geschäftsstelle der MTG Wangen, Argeninsel 2, abgegeben. Die Prämierung erfolgt im Rahmen des MTG Ehrungsabends am 10. November.