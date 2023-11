MTG Wangen legt den Schalter um

Eine vorzeitige Entscheidung gab es am Samstag in beiden Hälften nicht. Es war eng, sogar phasenweise sehr eng bei der Begegnung zwischen den Handballern der MTG Wangen und der SG Schozach-Bottwartal in der Württembergliga. Letztlich hatten die Allgäuer vor 600 Zuschauern in der Hölle Süd das bessere Ende und festigten mit einem 24:23 (15:13)-Erfolg den zweiten Tabellenplatz.

SG-Trainer Henning Fröschle haderte verständlicherweise am Ende damit, dass er den langen Heimweg ohne einen Punkt in der Tasche antreten musste. „Einerseits wäre ein Sieg von unserer Seite zu viel gewesen, aber eine Punkteteilung wäre gerecht gewesen, auch von der Leistung her“, bedauerte er, zog aber gleichzeitig den Hut vor Wangens starken Rückraum mit Tim Geyer und Kapitän Aaron Mayer, der in der 56. Minute zum 22:22 ausglich: „Das ist diese Cleverness, die meinen Spielern, die am Schluss auf der Platte waren, einfach gefehlt hat.“

MTG-Trainer ist begeistert von seiner Mannschaft

Dass das Team von Trainer Sebastian Staudacher knappe Spiele kann, haben sie bereits mehrfach gezeigt -unter anderem in der vergangenen Woche gegen den TV Neuhausen/Erms. „Es ist toll, dass ich so eine Mannschaft habe, die den Kampf annimmt, auch wenn es eng ist.“

Bei Anpfiff kämpfte die MTG-Mannschaft noch mit Anlaufschwierigkeiten in der Deckung und lag nach 15 Minuten drei Tore zurück. Danach gelang es Wangen, den Schalter gegen ein sehr robustes und körperliches Team umzulegen. „Wir kamen schlecht rein und brauchten Zeit, uns auf das Spiel der SG einzustellen, bis wir dann den Zugriff bekommen haben“, erklärte Kapitän Aaron Mayer, der nach dem Ausgleichstreffer von Felix Mendler (23.) den 13:12-Führungstreffer (25.) erzielte. Mayer freute sich vor allem für Johannes Kraft, der den Vorsprung auf 15:13 ausbaute.

Stefan Dohrn wirft das entscheidende Tor

„Nach der ersten Halbzeit brechen wir ein bisschen ein. Das ist so eine Mentalitätssache und dann gehen sie in Führung. Aber dann finden wir wieder den Schalter und das macht uns einfach aus“, sagte Staudacher, der beim 18:19-Rückstand in der 46. Minute eine Auszeit nahm. Es war danach Stefan Dohrn, der als Ersatz für den verletzten Simon Natterer und terminlich verhinderten Elias Preuschl auf der Position Rechtsaußen einsprang, der für den Ausgleichstreffer sorgte. Mitentscheidend war auch sein Tor zum 24:22, das Wangen in der Argenhalle den Sieg sichern sollte. „Am Ende war es einfach eine super Leistung. Stefan Dohrn, der ein entscheidendes Tor wirft, Aaron Mayer, der hinten super verteidigt und wir zwei Stürmerfouls erreichen. Ich bin mega stolz. Wir haben gezeigt, dass wir ein Topteam daheim schlagen können. Das tut auch gut für die Zukunft.“

Zwei Rote Karten für Jan-Paul Kürschner und Jonas Keller im Mittelblock kamen für Schozach-Bottwartal in der zweiten Halbzeit erschwerend dazu. Zumal sich bereits Niklas Hug in der ersten Hälfte am Knie verletzte und ebenfalls im Mittelblock ausschied. „Das tut schon weh, wenn drei Mittelblock-Spieler ab der 45. Minute nicht mehr zur Verfügung stehen. Dann muss man improvisieren, aber das haben wir dafür gut gemacht“, tröstete sich der SG-Trainer Fröschle.

„Wir entwickeln uns von Woche zu Woche tatsächlich weiter. Die Grundattribute, die wir brauchen, Einsatzwille und taktische Disziplin, gehen absolut in die richtige Richtung“, äußerte sich Staudacher glücklich.

Für die MTG Wangen spielten: Hölle, Fischer (1 Tor), Weber (1), Akok, Dohrn (4), Schopp, Hindelang (1), Jaeschke, E. Mayer (1), Mendler (1), Geyer (6, 1 Siebenmeter/0 Tore), A. Mayer (5, 2/1), Plieninger (2), Kraft (2)