MTG Wangen braucht eine bessere Leistung

Nach dem schwachen Heimspiel und der krachenden 22:34-Niederlage gegen SF Schwaikheim sind die Handballerinnen der MTG Wangen in der Württembergliga beim SV Remshalden gefordert. Im letzten Spiel des Jahres am Sonntag (15 Uhr/Stegwiesenhalle in Remshalden-Geradstetten) wollen die Wangenerinnen unbedingt gewinnen und den Anschluss ans vordere Tabellendrittel halten.

Am vergangenen Samstag musste sich die MTG zu Hause sehr deutlich gegen SF Schwaikheim geschlagen geben. Viel zu viele verworfene Bälle und viele technische Fehler der MTG-Spielerinnen machten es den Gästen leicht, die zwei Punkte mitzunehmen. Wangens Mannschaft hat laut Mitteilung in der Trainingswoche an ihren Fehlern gearbeitet und möchte diese beim Auswärtsspiel am Sonntag gegen den SV Remshalden abstellen.

Die MTG steht mit 8:12 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Der SV Remshalden ist für die Wangenerinnen ein unbekannter Gegner. Die Mannschaft hat in der vergangenen Saison bereits in der Württembergliga gespielt und diese auf dem zehnten Tabellenplatz abgeschlossen. In der aktuellen Saison läuft es für den SV noch nicht gut. Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und sieben Niederlagen sowie 5:15 Punkten ist der SV Tabellenneunter. Gut für die MTG: Die Trainer Christoph Hörmann und Zsolt Balogh haben wieder einen kompletten Kader zur Verfügung.