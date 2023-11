MTG Wangen bleibt auswärts eine Macht

Von den nur 75 Zuschauern in der Hofbühlhalle in Metzingen-Neuhausen waren etwa die Hälfte mitgereiste Fans der Handballmannschaft der MTG Wangen. „Der Support war gut“, meinte MTG-Trainer Sebastian Staudacher, der sich vor allem über die weniger als 30 Gegentore beim 31:27-Sieg freute. Es war der fünfte Auswärtserfolg in Serie. Seine Prognose vor dem Spiel hatte sich am Samstag beim TV Neuhausen/Erms bestätigt. Es war ein hart umkämpftes Spiel in der Württembergliga, in dem beiden Mannschaften insgesamt 17 Mal bei Führung des Gegners der Ausgleichstreffer gelang.

Zu Beginn hatten die Allgäuern noch ein wenig Anlaufschwierigkeiten. „In der ersten Halbzeit waren es zu viele technische Fehler nach vorne und zu wenig Lösungen im Angriff. Dafür sind wir in der Deckung extrem gut gestanden“, meinte Staudacher. Erst in den letzten zehn Minuten erspielten die Wangener eine knappe Führung. Mit 14:13 ging es in die Kabine.

Danach war es am ehemaligen Bundesligisten, den Anschluss nicht zu verlieren, und dies schafften sie zumindest bis zur 51. Minute, als Wangens Trainer bei 21:21 eine Auszeit nahm. „Wir haben den Torwart rausgenommen und einen Feldspieler dazu gebracht, und ich habe ihnen noch an die Hand gegeben, was sie in der Deckung besser machen müssen“, sagte Staudacher, dessen Plan aufgehen sollte.

MTG Wangen nutzt Zeitstrafe

Die Allgäuer nutzten die Zeitstrafe für TV-Spieler Oliver Pohr. Nach dem verwandelten Siebenmeter von Tim Geyer fielen innerhalb von nur einer Minute zwei weitere Tore durch Elias Preuschl und Leopold Plieninger. Wangen brachte sich mit 24:21 in Front. Dass die MTG diesen Vorsprung bis zum Ende noch auf 31:27 ausbauen konnte, lag auch an der guten Leistung von Mika Jaeschke, der während des gesamten Spiels das Wangener Tor hütete.

„Er war gut in Form und hat einen guten Job gemacht, auch durch die gute Deckung“, so Trainer Staudacher. In der vorletzten Minute hielt Jaeschke noch einen Siebenmeter von Patrick Bauer und trug damit maßgeblich dazu bei, dass Neuhausen am neunten Spieltag die fünfte Niederlage einstecken musste.

„Am Ende haben wir es souverän runter gespielt und souverän für uns entschieden“, lobte der MTG-Trainer und betonte: „Man hat über das ganze Spiel gemerkt, dass wir die bessere Mannschaft waren.“

In die Torschützenliste konnten sich in Metzingens Stadtteil Neuhausen alle Feldspieler der MTG eintragen. Tim Geyer dominierte mit neun Treffern das Spiel und verwandelte auch jeden seiner vier Siebenmeter erfolgreich. Johannes Kraft wurde geschont. Er war zwar dabei, aber nicht im Einsatz. „Wir wollen ihn nach seiner Verletzung wieder langsam ranführen“, erklärte Staudacher.

Der Jubel bei den Allgäuern war nach dem Abpfiff groß, und auf Facebook posteten sie stolz: „Männer 1 gewinnen 31:27 beim ehemaligen Bundesligisten TV Neuhausen. Auswärts weiterhin ungeschlagen in dieser Saison.“

Für die MTG Wangen spielten: Hölle, Fischer (1 Tor), Natterer (1), Weber (2), Preuschl (1), Schopp (1), Hindelang (3), Jaeschke, E. Mayer (2), Mendler (2), Geyer (9 Tore, 4 Siebenmeter/4 Tore), A. Mayer (5, 1/0), Plieninger (4), Kraft.