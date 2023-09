MTG-Jugend gewinnt Auftaktspiel

Die männliche B1-Jugend der MTG-Wangen spielt diese Saison in der höchsten Handballliga ihrer Altersklasse: der Oberliga Baden-Württemberg.

Das Team um das Trainergespann Lukas Kraft und Nils Hindelang haben sich im Vorfeld in einer anspruchsvollen Qualifikationsrunde diesen Erfolg hart erarbeitet und zum Teil weite Stecken für die Spiele auf sich genommen und wurden dafür mit der Qualifikation für die Oberliga Baden-Württemberg belohnt.

Die Mannschaft der B1-Jugend der MTG-Wangen, die zum größten Teil schon seit der F-Jugend zusammenspielt, trifft nun unter anderem auf Nachwuchsteams der Bundesligisten Frisch Auf Göppingen, der Rhein-Neckar Löwen sowie Balingen.

Am vergangenen Wochenende hieß der erste Gegner HB Ludwigsburg, die mit zahlreichen Fans angereist sind. Die Partie war über lange Strecken auf Augenhöhe, welches die MTG am Ende knapp mit 25:24 für sich entscheiden konnte. Dementsprechend hoch waren die Emotionen auf beiden Seiten der Fans, was einem aufregenden Handball-Krimi entsprach und die Zuschauer in der gut gefüllten Argensporthalle zum Teil nicht mehr auf Ihren Plätzen hielt.

Für die MTG spielten: Torwart Niclas Hommel, Noah Richter, Maximilian Piechatzek, Christian Vonier, David Blattner, Sven Kiseljöw, Pius Frank, Julian Gießen, Linus Maier, Enno Zimmer und Phil Kugler.