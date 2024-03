MTG-Handballfrauen stecken in der Krise

Das Jahr 2024 hatte für die MTG Wangen so gut begonnen. Bei der SG Hofen/Hüttlingen siegten die Allgäuer Handballerinnen mit 29:24 und danach beendeten sie mit einem 28:27 die lange Siegesserie des VfL Waiblingen II. Dadurch erspielte sich die MTG in der Württembergliga ein dickes Polster zur Abstiegszone. Mit der Herrlichkeit ist es aber mittlerweile vorbei. Es folgten drei Niederlagen am Stück, Wangen steckt in einer sportlichen Krise.

Es war nach der 27:30-Heimpleite gegen die HSG Böblingen/Sindelfingen Wiedergutmachung angesagt. „Was sich jedoch am Samstagabend in der Argenhalle abspielte, machte Trainer und Spielerinnen fassungslos“, heißt es in der Wangener Mitteilung. „Nach einem guten Start verloren wir komplett den Faden. Eine desolate Abwehrleistung führte zu einer erneuten Heimniederlage.“ Schlusslicht TV Weilstetten setzte sich am Ende in Wangen mit 37:32 durch und feierte den ersten Punktgewinn seit Anfang November (22:19 gegen den TSV Köngen).

Wangen baut komplett ab

Nach 18 Minuten hätte das niemand für möglich gehalten. Das Team der MTG war hochmotiviert und lag mit 16:8 vorne. „Doch ab diesem Zeitpunkt begann die unerklärliche Kehrtwende“, so die Wangener. „Die Abwehr der MTG hatte keinerlei Zugriff und so schaffte es der TV Weilstetten Tor um Tor aufzuholen, und man verabschiedete sich mit einem Zwischenstand von 20:20 in die Kabine.“ In Hälfte zwei baute die MTG erneut nach rund 18 Minuten ab. Weilstetten machte aus einem 28:28 (48.) einen 37:32-Sieg.

Nach diesem Spiel herrscht Gesprächsbedarf bei der MTG. „Es müssen schnell die richtigen Antworten auf zahlreiche Fragen gefunden werden, um nicht noch weiter in die Abwärtsspirale zu gelangen“, heißt es in der Mitteilung. Am kommenden Samstag hat die MTG in Köngen (18.10 Uhr) die Gelegenheit, eine entsprechende Reaktion zu zeigen.