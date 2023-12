MTG-Handballerinnen scheitern in eigener Halle

Die Wangener Handballerinnen haben sich am Samstag wieder einmal viel zu deutlich den Gästen aus Schwaikheim geschlagen geben müssen. Es war bereits die sechste Niederlage für die MTG.

Eigentlich war die Motivation vor dem letzten Heimspiel groß, doch das merkte man den Frauen 1 auf dem Spielfeld nicht unbedingt an. Schnell lag die MTG mit 2:5 zurück. Ihre offensive 3-2-1-Abwehr brachte nicht den gewünschten Erfolg. Die Rückraumspielerinnen des SF Schwaikheim konnten nicht unter Kontrolle gebracht werden. Bis zur 20. Spielminute zog der Gast auf 13:7 davon. Anschließend stellte die MTG auf eine defensivere 6-0-Abwehr um, und auch im Angriff kam man nun öfter zu Torerfolgen. Bis zur Halbzeit verkürzten die Allgäuerinnen auf 12:17.

Zu viele Fehlwürfe und technische Fehler

Die Vorgaben für die zweite Hälfte waren klar definiert, leider konnten sie nicht umgesetzt werden. Im Angriff scheiterte man zu oft an der gegnerischen Torhüterin und eigene technische Fehler verhinderten ein ausgeglicheneres Spiel. Fast jeder Angriff des SF führte dagegen zu einem Tor. In der 51. Spielminute, beim Stand von 20:30, war die Niederlage bereits besiegelt. Am Ende gewann der SF Schwaikheim verdient mit 34:22. In der Württembergliga steht die MTG nun als Aufsteiger im Mittelfeld auf dem siebten Rang.

„Das waren die schwächsten 30 Minuten, die wir diese Saison nach der Pause gespielt haben. Es gibt einige Szenen, die wir uns diese Woche noch mal ansehen und besprechen müssen“ so Trainer Christoph Hörmann nach der Partie

Am Sonntag spielen die Damen auswärts beim SV Remshalden. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Für die MTG spielten: Fricker und Hess (im Tor), Schwanniger (5 Tore/1 Siebenmeter), Karpf, Walser (1), Becker (2), Zeiske, N. Schirnik (5), L. Schirnik (4), Aumann (3), Ferreiro (1), Gauß, Nicole Schmid (1).