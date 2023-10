MTG-Frauen verlieren zu Hause gegen Flein

Viel zu viele verworfene Bälle und eine nicht konsequent stehende Abwehrformation haben am vergangenen Samstagabend dazu geführt, dass der TV Flein mit zwei verdienten Punkten die Argenhalle verlassen hat. Die MTG muss im nächsten Spiel eine ordentliche Schippe drauflegen, um punkten zu können.

Mit hohem Tempo starteten die Wangenerinnen in die Partie und konnten nach wenigen Sekunden den ersten Treffer erzielen. Doch der TV Flein hielt mit dem Tempo der Allgäuerinnen sehr gut mit und zog auf 3:1 davon. In der achten Spielminute glich Wangen zum 4:4 aus, doch das war der letzte Anschlusstreffer für dieses Match. Bei einem Zwischenstand von 4:8 in der zwölften Spielminute nahm die MTG ihr erstes Timeout. Doch die Ansprache von Trainer Christoph Hörmann zeigte wenig Wirkung. In der Abwehr schaffte man es kaum, gegen den stark spielenden Rückraum der Fleinerinnen dagegenzuhalten und im Angriff scheiterte man zu oft an der gegnerischen Torhüterin. Mit einem Halbzeitstand von 14:20 verabschiedeten sich beide Teams in die Kabine.

In der Kabine wurde weiterhin der Kopf hochgehalten. Solche Rückstände hat man in der vergangenen Saison auch schon aufholen und das Spiel drehen können. Der Start in die zweite Hälfte war vielversprechend. Wangen kämpfte sich Tor um Tor zurück ins Spiel. In der 35. Spielminute war man nur noch zwei Tore von den Gästen entfernt. In der Abwehr fungierte man nun viel aggressiver und auch im Angriff konnte man mit viel Bewegung den Weg Richtung Tor finden. In der 47. Spielminute gelang Wangen der Treffer zum 25:26. Jetzt schien wieder alles offen zu sein. Doch die Rechnung hat man ohne den TV Flein gemacht. Dieser hielt weiterhin das Tempo hoch und konnte mit vier Toren in Folge wieder auf 30:25 davonziehen. Zwar verließ die Wangenerinnen nie der Kampfgeist, doch die Zeit lief gegen sie. So musste man am Ende eine verdiente 30:35-Niederlage einstecken.

„Nach einer schlechten ersten Halbzeit gaben wir uns nicht auf und kämpften uns stark zurück. Doch Flein ist eine sehr routinierte Mannschaft, die vollkommen verdient zwei Punkte gegen uns holte und jetzt auch zu Recht mit Neckarsulm auf dem ersten Platz steht“, sagte Trainer Christoph Hörmann nach dem Spiel.

Für die MTG spielten: Johanna Schweizer und Michaele Fricker im Tor, sowie Janika Schwanninger (5), Anne Karpf, Nathalie Walser, Johanna Becker (7), Marina Gabriel (2), Carina Zeiske (1), Nadine Schirnik (3), Laura Schirnik (4/3), Katrin Aumann (2), Mia Geyer, Chantal Ferreiro (3) und Nicole Schmid (3).