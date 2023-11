MTG-Frauen verlieren beim Tabellenführer

Eine viel zu hohe Niederlage mussten die Handballerinnen der MTG Wangen am Samstag beim Tabellenführer der Württembergliga SU Neckarsulm 2 einstecken. Viel zu früh ging der Kampfgeist verloren, und am Ende stand eine verdiente 19:31-Niederlage.

Die MTG Wangen startet gut in die Begegnung

Dabei waren die Wangenerinnen zunächst hoch motiviert, fanden gut in die Partie und konnten mit der Bundesligareserve aus Neckarsulm mithalten. In der Abwehr hatte man guten Zugriff auf den starken Rückraum der Heimmannschaft und konnte einige Torchancen unterbinden. In der 19. Spielminute geriet die MTG in Unterzahl. Dies nutzte Neckarsulm gnadenlos aus und zog schnell auf 12:7 davon. Wangen fand bis zur Halbzeitpause nicht mehr zurück in die Begegnung, und so verabschiedeten sie sich mit 10:15 in die Kabine.

Die Ziele für den zweiten Abschnitt waren klar: Wangen musste die starken Rückraumspielerinnen in den Griff bekommen und selbst torgefährlicher werden. Doch diese Vorgaben konnte die MTG auch in der zweiten Hälfte nicht erfüllen.

Der Kampfgeist schwindet

Neckarsulm traf zu Beginn der zweiten Hälfte dreimal in Folge und zog auf 18:10 davon, was den Kampfgeist der Gäste zum Erliegen brachte. Nun hatte der Tabellenführer leichtes Spiel und vergrößerte den Abstand Tor um Tor, bis es beim Abpfiff 31:19 für das Heimteam stand.

„Wir bekommen ab Mitte der ersten Hälfte überhaupt keinen Zugriff mehr gegen den sehr guten Zug zum Tor von Neckarsulm und helfen uns auch im Angriff nicht gut aus. Eine verdiente Niederlage, die am Ende allerdings zu hoch ausfällt“, fasste Trainer Christoph Hörmann das Geschehene zusammen.

Jetzt heißt es Mund abwischen und weitermachen, denn am Samstag um 18 Uhr steht das Derby gegen den TV Gerhausen an, und dann möchte die MTG auf jeden Fall punkten.

Für die MTG spielten: Schweizer und Fricker (im Tor), Schwanninger (3), Karpf, Walser (2), Becker (4), Zeiske, N. Schirnik (1), Rasch (1), L. Schirnik (3/2), Aumann (4), Ferreiro, Schmid (1), Gauß.