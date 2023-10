MTG-Frauen spielen beim Tabellenletzten

Die erste Mannschaft der Handballerinnen der Frauen tritt in der Württembergliga an diesem Sonntag in Sindelfingen an. Auf die MTG wartet der Aufsteiger aus der Verbandsliga, der bisher noch keine Punkte in der Württembergliga sammeln konnte.

Am vergangenen Samstag musste sich die MTG gegen den stark spielenden TV Flein mit 30:35 geschlagen geben. Das Team um Trainergespann Hörmann/Balogh hat nahezu über die komplette Spielzeit den Rückraum der Fleinerinnen nicht in den Griff bekommen und hatte im Angriff wenig Lösungen gegen die kompakt stehende Abwehr. Das möchten die Wangenerinnen beim nächsten Spiel besser machen. Man möchte zu seinem gewohnten Tempospiel zurückfinden und in der Abwehr aggressiver zupacken. Das Team steht aktuell mit einem Sieg und zwei Niederlagen mit 2:4-Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz.

Dem HSG Böblingen/Sindelfingen gelang in der vergangenen Saison der Aufstieg als Meister aus der Verbandsliga in der Württembergliga. Allerdings hatte die Mannschaft noch nicht so viel Erfolg in der neuen Liga und verlor dreimal knapp. Die HSG steht deshalb mit 0:3-Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Am Sonntag fehlen MTG-Trainer Christoph Hörmann mit Johanna Rasch, Clara Gauß und Nicole Schmid drei Spielerinnen. Dennoch wird die Mannschaft hoch motiviert die Reise nach Sindelfingen antreten, um die nächsten Punkte zu sammeln.

Anpfiff ist an diesem Sonntag um 18 Uhr in der Sommerhofenhalle in Sindelfingen.