MTG-Frauen reisen nach Neckarsulm

Nach einer zweiwöchigen Spielpause stehen die Frauen der MTG Wangen in der Württembergliga vor einer schweren Aufgabe beim Tabellenprimus SU Neckarsulm 2. Beim Heimspiel vor zwei Wochen gegen den TSV Köngen (24:23) konnte man in einer spannenden und knappen Partie beide Punkte holen. Die MTG zeigte großen Kampfgeist, den sie auch beim kommenden Auswärtsspiel in Neckarsulm offenbaren wollen.

Wangens Gegner hat sich im Sommer völlig neu aufgestellt

Momentan stehen die Wangener Handballerinnen mit drei Siegen und drei Niederlagen auf dem sechsten Tabellenplatz. Mit der SU Neckarsulm 2 erwartet die MTG ein starker Gegner. Das Team beendete die letzte Saison in der Württembergliga auf dem neunten Tabellenplatz, hat sich jedoch seitdem völlig neu aufgestellt und in der laufenden Saison noch keinen einzigen Punkt verloren. Auch das letzte Spiel gegen den TV Flein konnte die SUN 2 mit 23:18 für sich entscheiden und steht mit 16:0 unangefochten auf dem ersten Tabellenplatz. Die MTG steht am Samstag vor einer komplizierten, aber nicht unlösbaren Aufgabe, denn wenn man die Ergebnisse der diesjährigen Saison verfolgt, ist in der Württembergliga wirklich alles möglich.

Anpfiff ist um 18 Uhr in der Piterichhalle in Neckarsulm.