Äußerst motiviert gingen die ersten Damen der MTG Wangen in der Württemberg-Liga in die Partie beim TSV Köngen, verloren jedoch unglücklich mit 27:30.

Die Allgäuerinnen erwischten keinen guten Start und mussten gleich einem 1:4-Rückstand hinterherrennen. Doch nach und nach fanden sie besser ins Spiel. Nach einem 3:0-Lauf lagen sie in der 17. Spielminute nur noch einen Treffer zurück (9:10). In der 23. Minute konnte Rückraumspielerin Marina Gabriel dann den Ausgleichstreffer zum 11:11 erzielen. Die MTG war physisch und mental voll im Spiel, doch nach zwei zumindest fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidungen musste sie gleich in doppelter Unterzahl agieren. Das nutzte der TSV, um bis zur Halbzeit wieder eine 16:12-Führung aufzubauen.

Unnötige Strafen kosten den Sieg

Mit einer kämpferischen Einstellung kamen die Wangenerinnen zurück aufs Feld. Tor um Tor versuchte man sich wieder zurückzukämpfen. In der 43. Spielminute lag die MTG dann nur noch mit 22:23 zurück, aber wie auch in den vergangenen Partien gab es Probleme damit, die Konzentration über 60 Minuten zu halten. In der entscheidenden Phase scheiterte man zu oft an der gegnerischen Torfrau oder verlor leichtsinnig Bälle. Drei Mal hatte die MTG die Chance, in Führung zu gehen, doch es gelang einfach nicht, dass Spiel noch einmal zu drehen. Nach einer weiteren unnötigen Zwei-Minuten-Strafe für die MTG zog der TSV auf 29:26 davon. Letztlich musste Wangen eine bittere 27:30-Niederlage einstecken, durch sie auf den achten Tabellenrang abrutschten.

Wir sind auf dem richtigen Weg. MTG-Trainer Christoph Hörmann

„Heute ist die Enttäuschung riesig, auch weil wir ein ganz anderes Gesicht zum Vergleich der letzten beiden Spiele gezeigt haben. Auch wenn es nicht für zwei Punkte gereicht hat, der Weg ist der richtige“ so Trainer Christoph Hörmann nach der Partie.

Die MTG empfängt am 6. April Tabellenführer SU Neckarsulm 2 in der heimischen Argenhalle.

Für die MTG spielten: Johanna Schweizer und Michaela Fricker im Tor, sowie Janika Schwanninger (9/4), Anne Karpf, Nathalie Walser, Johanna Becker (3), Marina Gabriel (5), Carina Zeiske, Nadine Schirnik (4), Johanna Rasch, Laura Schirnik (4), Katrin Aumann (2), Clara Gauß.