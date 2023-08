Wangen

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Wangen / Lesedauer: 1 min

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 8003 am Donnerstag kurz nach 11 Uhr ist ein 33–jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden. Der Mann war von Schomburg in Richtung Geiselharz unterwegs und wollte einen vorausfahrenden Pkw überholen, so die Polizei.

Veröffentlicht: 18.08.2023, 15:50 Von: sz