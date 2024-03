Mit zwei Promille auf dem E-Scooter unterwegs

Mit knapp zwei Promille und unter Betäubungsmitteleinfluss wurde ein 24-Jähriger am frühen Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr im Stadtgebiet auf einem E-Scooter fahrend von einer Polizeistreife ertappt. Das teilt die Polizei mit. Zunächst wurde der Mann einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, wobei die Beamten von ihm ausgehenden deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen. Darüber hinaus konnten auch typische Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden, was ein Vortest belegte. Der Mann musste die Beamten im Anschluss zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss erwartet den 24-Jährigen auch eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz: Der Versicherungsschutz für den E-Scooter war seit Mitternacht erloschen.