Im Westallgäu-Klinikum in Wangen ist jüngst das 600. Baby in diesem Jahr zur Welt gekommen. Für das Haus der Oberschwabenklinik ist das auch deshalb eine markante Zahl, weil der Kreistag den Fortbestand der Geburtshilfe unter anderem an eine stabile Geburtenzahl gebunden hat.

„Der Landkreis Ravensburg ist einfach sehr groß. Von Leutkirch aus braucht man nach Ravensburg mehr als eine Stunde, wenn einem gerade die Fruchtblase geplatzt ist, ist das ein bisschen arg viel.“ Jakobs Mama

So kam Jakob auf die Welt

Das 600. Baby kam heuer bereits am 22. November zur Welt, 14 Tage früher als im Vorjahr, wie die Klinik nun mitteilt. Der Junge, der mit vier Tagen Verspätung das Licht der Welt erblickte, hört auf den Namen Jakob, war bei der natürlichen Geburt stolze 56 Zentimeter groß und 3500 Gramm schwer und erfreut sich bester Gesundheit. Seine Eltern sind Sandrina Brendel und Timo Fasser, beide 31, die in Urlau bei Leutkirch wohnen. Sie arbeitet bei der Kreissparkasse, er ist Kraftfahrer im Werksverkehr der Gräber AG Weingarten. Jakob hat einen älteren Bruder, der 2017 ebenfalls in Wangen geboren wurde.

Brendel lobt laut Pressemitteilung sowohl die Geduld ihrer Hebamme Gabriele Geschwentner als auch die Ärztinnen. „Meine Mutter Manuela Brendel arbeitet in der Oberschwabenklinik im Einkauf und wollte unbedingt, dass ich wieder hier entbinde. Es hat sich gelohnt“, wird sie in der Pressemitteilung zitiert.

Chefarzt der Geburtshilfe ist zuversichtlich

Chefarzt Elmar Mauch und die leitende Oberärztin Katja Bräuer sehen sich in der Arbeit ihres Teams bestätigt und gratulierten den Eltern. „Die 600. Geburt ist für uns eine wichtige Zahl, weil der Kreistag den Fortbestand der Wangener Geburtsklinik im Jahr 2022 an Bedingungen knüpfte, etwa der, dass der Leistungsumfang von 600 bis 800 Geburten am Westallgäu-Klinikum stabil bleiben muss. Diese Bedingung und auch die weiteren haben wir erneut mit Bravour erfüllt und werden wir sicher auch künftig erfüllen, soweit es in unserer Macht steht“, sagt Mauch.

Der Chefarzt rechnet bis zum Jahresende mit 670 bis 680 Geburten gegenüber 653 im Vorjahr – bei insgesamt rückläufigen Geburtenzahlen in Deutschland.

Umbau der Geburtenstation noch bis Januar

Derzeit laufen noch Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen in der Geburtshilfe. Die Station wurde, damit Kinder und Mütter nicht vom Baustellenlärm behelligt werden, für ein paar Wochen einen Flur weiter verlegt. Bereits 2017 war laut Pressemitteilung der Kreißsaal ausgebaut worden, nun werden die Zimmer und der Rest der Station modernisiert. Ab Januar soll die Station dann in neuem Glanz erstrahlen.

Chefarzt Mauch gilt als großer Verfechter einer Geburtshilfe, die mit möglichst wenigen Kaiserschnitten auskommt. Unter 25 Prozent betrage die Sektioquote in Wangen derzeit, sagt er, gegenüber 32 Prozent im deutschen Mittel.

Leutkircherin war der Weg nach Ravensburg zu weit

Sandrina Brendel, Jakobs Mama, findet es wichtig, dass werdende Mütter die Wahl zwischen Kliniken haben. „In unserem Fall wäre noch Ravensburg eine Möglichkeit gewesen, zumal das EK eine Kinderklinik hat. Aber der Landkreis Ravensburg ist einfach sehr groß. Von Leutkirch aus braucht man nach Ravensburg mehr als eine Stunde, wenn einem gerade die Fruchtblase geplatzt ist, ist das ein bisschen arg viel“, wird sie in der Pressemitteilung zitiert, und weiter: „nach Wangen geht es schneller, dafür haben sich die Ärzte und Schwestern umso mehr Zeit genommen für mich. Das war mir wichtig.“