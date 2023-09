Mit breiter Brust nach Leonberg

Zwei weitere Punkte sollen es am zweiten Spieltag für die Handballer der MTG Wangen in der Württembergliga, auswärts beim SV Leonberg/Eltingen, um 20 Uhr in der Pfleghofhalle, werden. Nach dem souveränen Sieg im ersten Heimspiel gegen den TSV Schmiden am vergangenen Samstag, erwartet Wangens Trainer Sebastian Staudacher in Leonberg „eine andere Situation als letzte Woche, aber wir sind gut vorbereitet“, sagt er und baut auch auf die Auswärtsstärke seiner Mannschaft, die im vergangenen Jahr ohne Punktverlust bei Gastspielen in der Verbandsliga war.

Der SV Leonberg/Eltingen zeigte zum Saisonauftakt letzte Woche eine ähnlich starke Leistung wie die Männer I der MTG. Mit 37:27 (20:8) siegten die Tabellendritten der vergangenen Saison gegen die HSG Langenau/Elchingen. Das Selbstbewusstsein der SV-Mannschaft dürfte gestärkt sein. Für den unglaublichen Zwischenstand von 20:8 und der Niederlage Langenaus hat Staudacher eine Erklärung: „Langenau hatte schon viel Verletzungspech gehabt und ein paar Ausfälle, die sie nicht kompensieren konnten. Das hat man auch gegen Leonberg gesehen.“

Respekt vor dem Gegner

Auch wenn Langenau letzte Woche nicht auf ihrem eigentlichen Niveau war, zollt Staudacher dem SV Respekt: „Leonberg hat letztes Jahr schon eine gute Runde gespielt. Auch wenn am Kader sich ein bisschen was verändert hat, ist es eine eingespielte Mannschaft, die ein sehr gutes Handball spielt.“ Zu den Neuzugängen kam mit Michael Zimmermann auch ein neuer Trainer beim SV dazu. Beim Drittplatzierten der vergangenen Saison seien vor allem Rechtsaußenspieler Felix Wiederhöft und Kreisspieler Philip Schückle gefährlich. Wiederhöft sei zweitbester Feldtorschütze des SV in der letzten Saison gewesen, ein guter Gegenschussspieler und ein sicherer Siebenmeter-Schütze, erklärt der MTG-Trainer. Im Fokus steht aber SV-Kreisläufer Schückle für Staudacher: „Er ist schon extrem gut für die Liga. Er hat jahrelang dritte und vierte Liga gespielt und war im letzten Jahr bester Feldtorschütze. Er ist extrem wichtig im Angriff und in der Deckung für die Mannschaft. Es wird darauf ankommen, dass wir kompakt stehen und wenig zulassen,“ erklärt er und betont: „Natürlich fahren wir dahin und wollen alles raushauen. Wir haben letztes Jahr schon gesehen, dass wir auswärts stark sind und keinen Punkt abgegeben haben. So fahren wir auch dahin. Mit breiter Brust und mit Lust, das erste Auswärtsspiel in dieser Liga zu bestreiten.“

Trotz einiger kleinen Verletzungen nach dem Saisonauftakt rechnet Wangens Trainer mit einem vollen Kader im Bus. Obwohl Max Weber und Lukas Hölle mit einer Erkältung kämpfen, ist er guter Dinge, dass sie beim letzten Training vor dem Spiel wieder dabei sein werden. „Ein paar Blessuren sind beim ersten Saisonspiel normal. Da zwickt es bei allen ein bisschen, weil es natürlich eine andere Intensität ist, als bei den Vorbereitungsspielen.“

MTG-Frauenmannschaft in Waiblingen gefordert

Die Handballfrauen der ersten Mannschaft der MTG Wangen sind an diesem Samstag zu Gast beim VfL Waiblingen 2. Wieder erwartet die MTG ein unbekannter Gegner. Doch nach dem Sieg im ersten Spiel wird die Mannschaft hoch motiviert die Reise nach Waiblingen antreten.

Die MTG konnte im ersten Saisonspiel gegen die SG Hofen/Hüttlingen ihre ersten beiden Punkte sammeln. In diesem Spiel haben die Mädels um Trainergespann Hörmann/Balogh schon sehr viel richtig gemacht. Ziel muss es für Samstag sein, die Schwächephasen vom vergangenen Spiel schneller zu überwinden und im Angriff geduldiger zu sein. Der VfL konnte die letzte Saison in der Württembergliga auf dem sechsten Tabellenplatz abschließen. Das erste Saisonspiel am vergangenen Sonntag gegen den TV Flein hat der VfL knapp mit 22:24 verloren. Am kommenden Samstag steht den Trainern Hörmann/Balogh bis auf Janika Schwanninger, die privat verhindert ist, ein vollständiger Kader zur Verfügung. Anpfiff ist am Samstag um 17.30 Uhr in der Rundsporthalle in Waiblingen.