Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg haben laut Polizeibericht am Mittwochnachmittag in der Zeit von 13.30 bis 17.30 Uhr auf der A 96 in nördlicher Fahrtrichtung beim Tunnel Herfatz eine stationäre Geschwindigkeitsmessung durchgeführt.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dort wegen des Tunnels 100 km/h für Pkw beziehungsweise 80 km/h für Lkw. Im Kontrollzeitraum wurden insgesamt rund 2500 Fahrzeuge gemessen, von denen rund 100, also etwa vier Prozent, zu schnell unterwegs waren.

Lediglich ein Fahrzeug, der Spitzenreiter an dem Tag, lag mit 153 km/h dabei auch im Bereich eines Fahrverbots. Insgesamt ist diese geringe Beanstandungsquote ein zufriedenstellendes Ergebnis im Sinne der Verkehrssicherheit.