Mit 1,6 Promille mit Tanklastzug auf der Autobahn

(sz) Den betrunkenen Fahrer eines Tanklastzugs haben Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu nach dem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers auf A96 gestoppt.

Der Anrufer meldete am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr den auffälligen Lkw, nachdem dieser mehrfach über den Standstreifen nahe an die Leitplanke und in Schlangenlinien gefahren sei. Nachdem die Polizeistreife den Lkw-Fahrer auf einen Parkplatz lotste, fuhr er wieder auf die Autobahn auf und musste dort gestoppt und abgesichert werden, teilt die Polizei mit. Ein Alkoholvortest zeigte rund 1,6 Promille an Atemalkohol an. Der 57 Jahre alte Lkw-Fahrer musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde sichergestellt. Um den Lkw kümmerte sich das verantwortliche Transportunternehmen. Zusätzlich zur Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr kommt auf den 57-Jährigen auch eine Anzeige wegen Beleidigung zu. Während der Fahrt zum Krankenhaus tat er gegenüber den eingesetzten Kräften in unangebrachter Weise seinen Unmut über die Maßnahmen kund, heißt es in der Mitteilung abschließend.