Michael Sens blickt aus der Perspektive klassischer Komponisten auf Weihnachten

„Liebestraum unterm Weihnachtsbaum“ heißt das Adventsprogramm mit dem Kabarettist und Musiker Michael Sens am Samstag, 9. Dezember, in der Wangener Häge-Schmiede zu Gast ist. Beginn ist um 20 Uhr. Sens betrachtet in seinem Weihnachtsprogramm die Welt der besinnlichen Zeit vor dem Jahreswechsel aus der Perspektive klassischer Komponisten und deren Werke. Karten gibt es im Vorverkauf beim Gästeamt, Telefon 07522/74211, online über www.reservix.de oder am Veranstaltungstag an der Abendkasse, ab 18 Uhr geöffnet und unter Telefon 07522/913627 erreichbar.