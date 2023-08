Mehrere Unfälle wegen Starkregens auf der A 96

Auf der A 96 sind am Dienstag mehrere Verkehrsteilnehmer aufgrund Starkregens verunfallt. Das teilt die Polizei mit. Ein 27 Jahre alter BMW–Fahrer verlor gegen 5.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wangen–West und Neuravensburg mutmaßlich aufgrund Aquaplanings die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mehrmals in die Seiten– und die Mittelleitplanke. Dabei wurde er leicht verletzt. An seinem BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Gegen 19.30 Uhr kam ein 35–jähriger Porsche–Fahrer im selben Streckenabschnitt ebenfalls ins Schleudern und prallte gegen die Schutzplanken. Während der Fahrer unverletzt blieb, entstand an seinem Porsche ein Schaden von rund 60.000 Euro.

Auf rund 40.000 Euro wird der Sachschaden an einem Audi beziffert, dessen 40 Jahre alter Fahrer gegen 21.15 Uhr ebenfalls die Kontrolle über den Wagen verlor und gegen die Leitplanken krachte. Ein 54–Jähriger kam mit seinem Porsche gegen 16.15 Uhr auf der Gegenfahrbahn Höhe Achberg ebenfalls ins Schleudern und prallte in die Schutzplanken. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Alle Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei geht bei allen vier Unfällen davon aus, dass die Fahrer mit den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs waren. Sie müssen daher mit einem Bußgeld rechnen.