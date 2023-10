Mehr als 1000 Besucher feiern die Wangener Musiknacht

Durchweg positiv haben die Musiknacht-Gäste das jährliche Altstadt-Ereignis am Samstag bewertet. Auch die Gastronomen zeigten sich mehr als zufrieden. Laut Veranstalterangaben sind mehr als 1000 Gäste in die acht Wangener Lokalitäten gezogen, um sich bei recht unterschiedlicher Musik unterhalten zu lassen oder auch zu tanzen.

Acht Acts? Im Vorjahr waren es noch zwei mehr. „Der Fidelisbäck hat aufgrund von Personalmangel abgesagt, die Alte Kanzlei nicht mehr mitgemacht und die Altstadtklause ist geschlossen“, erläuterte X-Event-Veranstalter Frank Ockert. Dafür war das wiedereröffnete Museumscafé wieder mit an Bord.

Die letzten Vorbereitungen

Samstagabend, kurz vor 21 Uhr: An der Eselmühle tummeln sich die Nachschwärmer, stärken sich noch am dort aufgestellten Imbisswagen des Ratsstübles. In der Mohren-Post laufen derweil die letzten Vorbereitungen. Musiknacht-Besucherin Ulrike Schmid aus Kißlegg trifft dort mit ihrer Schwester ein: „Wir erwarten uns einen schönen Abend, wollen hier mal reinhören und dann zum Kreuzplatz weiterziehen.“ In der Mohren-Post wird es voller und voller, noch bevor der erste Akkord von Smutje & the Galleyman ertönt.

„The Tuesday four“ treten im Café-Restaurant am Kreuzplatz auf. (Foto: Susi Weber )

„Beim letzten Mal war es am Anfang noch nicht so voll, eher gegen später. Die Stimmung war aber bombig, das hat sich wahrscheinlich rumgesprochen“, vermutet Gitarrist Wolfgang Lange. Und dann geht er los, jener musikalische Ausflug der vier Schwarzwälder Schiffsköche auf Landgang ‐ mitten hinein in die Rockmusik der vergangenen Jahrzehnte.

Neue Musiker und „Wiederholungstäter“

Anders als die „Wiederholungstäter“ Smutje & the Galleyman sind „Mulato“ wirklich neu. Latino-Hits aus den Genres Salsa, Bachata, Reggaeton und Merengue haben die Musiker mit ins Hinderofencafé (Hoc) gebracht. Es gebe da von den Gastronomen ganz unterschiedliche Ansätze, erläutert Frank Ockert auf Nachfrage. Da sind jene, die gerne dieselbe Gruppe wie im Vorjahr buchen und jene, die Neues wagen. Dieses Jahr gehörten fünf der acht Gastronomen der ersten Fraktion an.

Im Vivo spielen die Lokalheros Earlybirds ihr weithin bekanntes Repertoire. (Foto: Susi Weber )

Im Nebenraum die Band, im Gastraum viele Gäste ‐ so sieht es im Catweazle aus. Dort hat die Hard’n Heavy Coverband Rocktrix ihre Zelte aufgeschlagen, Songs von Judas Priest oder Iron Maden im Gepäck. „Die Rockrichtung passt“, sagt Christa Roder aus Hergatz, die mit ihrer zehnköpfigen Clique im „Cat“ ist. Die Musiknacht beschreibt sie als „coole Idee“, mit der auch verbunden ist, in Gaststätten zu kommen, in denen man sonst nicht so häufig ist.

Viele neue Gesichter

Eine sichere Bank ist jener American Roots und Rockabilly-Stil, den „The Tuesday four“ nebenan im Café-Restaurant am Kreuzplatz verkörpern. Entsprechend voll, aber nicht überfüllt, ist es. „Wie immer“, sagt auch Karl-Heinz Dorn, sei er erst einmal hier anzutreffen. Wirtin Harriet Demirci freut sich aber auch über neue Gesichter: „Neben den Stammgästen sind viele hier, die ich noch nie gesehen habe ‐ und viele haben auch zuvor schon hier gegessen.“

Endlich ist mal was los in Wangen. Chris und Dela Hildebrand

Bei der Musiknacht dabei ist auch das Ratsstüble an der Spitalstraße, das die Speisen aus Platzgründen ausgelagert hat. „Wir haben uns im Sommer einen mobilen Verkaufsstand zugelegt, der an der Eselmühle steht“, erzählt Wirtin Susi Hirschle. Im Ratsstüble selbst sind „The Jags“ Gäste, zum wiederholten Mal und dieses Mal mit dem Wangener Schlagzeuger Gerolf Stitzenberger, der aushilft. „Auch ein guter Bua“, beschreibt ihn Jags-Bandchef Steve Dave mit seiner britisch-schwäbischen Aussprache. „Saugeil“ sei die Stimmung bei der Musiknacht, sagt Stitzenberger, der schon häufiger beim Quartett aus der Region eingesprungen ist.

Es wird auch draußen getanzt

Vor dem Vivo tanzt die Wangenerin Adelheid Oelsner: „Ich freu mich, dass was los ist und über die Musik in der Nacht.“ Drinnen spielen die Lokalheros Earlybirds ihr weithin bekanntes Repertoire und vor einem begeisterten Publikum. Weil nur wenig Platz ist, hat Oelsner ihre Tanzaktivitäten nach draußen verlegt. Bei nächtlichen Temperaturen im zweistelligen Bereich gehört dies aber zu den kleineren Problemen.

„Endlich ist mal was los in Wangen“, freuen sich Chris und Dela Hildebrand, die in Stoffels Stadtbräu gekommen sind: „Unsere dritte Station. Wir ziehen durch.“ Nirgendwo gebe es zu später Stunde noch Kaffee, beschwert sich ein zufällig vorbeikommender Gast. Dafür gibt es mit Käs änd Roll eine freche Mischung aus Pop und Jazz, Alpinem und Rock`n`Roll ‐ sei es mit dem „Frosch im Hals“ von der Spider Murphy Band über Reinhard Mays „Über den Wolken“ bis hin zu „Westerland“ von den Ärzten.

Ein guter Kontrast

Einfach nur Stimme, Gitarre und seinen Freund Raphael samt Schlagzeug hat Martin Lenz mit nach Wangen gebracht. „Ein sauguter Sänger“, beschreibt ihn Besucherin Elfi Fuchs, die mit ihrer Freundin unterwegs ist. Stimmgewaltig und mit viel Gefühl bringt Lenz seine Musik rüber ‐ ein guter Kontrast zum sonstigen Programm.

Auch die acht Lokalitäten haben ausgereicht. „Mir ist es lieber, die sind voll, als wir haben doppelt so viel und die sind nicht ausgelastet“, hatte Veranstalter Ockert schon zu Beginn gesagt. Fazit: Alle beteiligten Gaststätten waren voll ‐ und die mehr als 1000 Musiknacht-Besucher überweigend sehr zufrieden.