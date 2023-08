Meditativer Spaziergang am 25. August in Sulzberg

Das Evangelische Bildungswerk Oberschwaben (EBO) veranstaltet am Freitag, 25. August, einen meditativen Spaziergang in Sulzberg (Vorarlberg). Treffpunkt ist entweder um 13.40 Uhr bei der Evangelischen Kirche, Rosenstraße 1, in Amtzell zur Bildung von Fahrgemeinschaften oder um 14.30 Uhr beim Ausgangspunkt der Wanderung auf dem Parkplatz beim Gasthof Alpenblick, Dorf 12, in Sulzberg.

Der ungefähr fünf Kilometer lange meditative Spaziergang bietet laut Vorschau eine herrliche Panoramasicht auf das Dreiländereck Österreich, Deutschland und Schweiz. Unterwegs wird es Anleitungen von Pfarrerin i. R. Helena Rauch zum Schweigen, Nachdenken und zum Sich–Austauschen geben. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, miteinander einzukehren. Der Weg ist rollstuhlgeeignet, bei Regen entfällt der Spaziergang.

Anmeldungen sind bis Montag, 21. August, beim Evangelischen Bildungswerk Oberschwaben, Telefon 0751/95223030, Mail: [email protected] mit Anschrift, Telefonnummer und Mailadresse, falls vorhanden, möglich. Die Teilnehmerzahl beträgt maximal 15 Personen.