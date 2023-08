Offenbar aus dem Nichts heraus hat ein 20–Jähriger am Donnerstag kurz vor 20 Uhr in der Schmiedstraße vorgetäuscht, seine Katze auf einen vorbeifahrenden Streifenwagen schleudern zu wollen.

Katze blieb unversehrt

Als die Polizeistreife ihn lait Mitteilung auf sein Vorhaben ansprach, beleidigte der Mann die Beamten und behauptete, mit seiner Katze machen zu können, was er will. Die Polizisten erteilten dem 20–Jährigen einen Platzverweis und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an. Die Katze blieb bei der Tat unversehrt.