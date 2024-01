Mann wehrt sich gegen Polizisten und landet in Klinik

Mit der Einlieferung in eine Fachklinik endete für einen 37-jährigen Mann ein polizeilicher Einsatz nach einem Hausstreit.

Am Donnerstagabend waren die Beamten laut eigener Mitteilung zu einem Familienstreit in den Wangener Norden gerufen worden. Bereits beim Eintreffen der Streife zeigte sich der 37-Jährige äußerst aggressiv und schlug zunächst die Wohnungstür wieder zu. Der Polizei gelang es danach aber doch noch in die Wohnung zu kommen.

Beleidigungen gegen Polizisten

Als sie dem Mann Handschellen anlegen wollte, wehrte er sich massiv und beleidigte die Beamten fortwährend, heißt es in dem Bericht weiter. Auch ein ebenfalls anwesender Familienangehöriger in jugendlichem Alter stimmte in die Hasstiraden ein. Und selbst beim Transport zum Streifenwagen und später im Krankenhaus setzte der 37-Jährige, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen und Medikamenten stand, seine verbalen Angriffe und seine körperlichen Aggressionen fort.

Laut Bericht wurde schließlich zu seinem eigenen Schutz in eine Fachklinik eingeliefert. Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung folgen.